Нобоа, Кокорин и Маурисио отметились голами в двусторонке «Зенита»

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Занятие началось с растяжки, продолжилось серией беговых упражнений, квадратов, и завершилось двусторонним матчем на половине поля.

Со счётом 2:1 победу одержала команда «белых», в составе которых отличились Кристиан Нобоа и Александр Кокорин. У команды «синих» мяч забил Жозе Маурисио.



Завтра «Зенит» продолжит работу в Австрии и проведёт две тренировки, сообщает официальный сайт клуба.