Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30088777/
15 июня 2017, 21:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нобоа, Кокорин и Маурисио отметились голами в двусторонке «Зенита»

Вечером, 15 июня, футболисты «Зенита» провели первую тренировку на сборе в Австрии, сообщает официальный сайт клуба.

Вечером 15 июня футболисты Зенита провели первую тренировку на сборе в Австрии сообщает официальный сайт клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Занятие началось с растяжки, продолжилось серией беговых упражнений, квадратов, и завершилось двусторонним матчем на половине поля.

Со счётом 2:1 победу одержала команда «белых», в составе которых отличились Кристиан Нобоа и Александр Кокорин. У команды «синих» мяч забил Жозе Маурисио.

Завтра «Зенит» продолжит работу в Австрии и проведёт две тренировки, сообщает официальный сайт клуба.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Фурсенко: Данни сделает РФПЛ сильнее, выступая за любой клуб лиги

Фурсенко: Данни сделает РФПЛ сильнее, выступая за любой клуб лиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) будет сильнее, если в ней останется бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни. Об этом журналистам заявил президент санкт- петербургского клуба Сергей Фурсенко.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?