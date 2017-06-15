Гончаренко: С отдыха все футболисты ЦСКА приехали без лишнего веса

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Утром красно-синие провели полуторачасовое игровое занятие, состоявшее из разминки, малых квадратов, позиционного квадрата и игры в футбол на ограниченном участке поля. Вечером игроки посетили тренажёрный зал, после чего переместились на футбольное поле, чтобы проделать необходимую беговую работу.

О работе на сборе в интервью клубной пресс-службе ЦСКА рассказал главный тренер команды Виктор Гончаренко.