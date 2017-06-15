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15 июня 2017, 20:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гончаренко: С отдыха все футболисты ЦСКА приехали без лишнего веса

Начиная с сегодняшнего дня футболисты ЦСКА работают на первом сборе в австрийском Бад-Тацмансдорфе в режиме двухразовых тренировок, такого графика команда будет придерживаться и далее.

Начиная с сегодняшнего дня футболисты ЦСКА работают на первом сборе в австрийском Бад-Тацмансдорфе в режиме двухразовых тренировок такого графика команда будет придерживаться и далее. Увеличить
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Утром красно-синие провели полуторачасовое игровое занятие, состоявшее из разминки, малых квадратов, позиционного квадрата и игры в футбол на ограниченном участке поля. Вечером игроки посетили тренажёрный зал, после чего переместились на футбольное поле, чтобы проделать необходимую беговую работу.

О работе на сборе в интервью клубной пресс-службе ЦСКА рассказал главный тренер команды Виктор Гончаренко.

«Условия для подготовки у нас великолепные. Недаром в Австрию сейчас едут многие российские команды. За уровень спарринг-партнёров тоже можно не переживать. Чуть позже мы определимся, проведём ли на первом сборе один товарищеский матч или два: это зависит от количества футболистов, которые будут в нашем распоряжении. Настроение ребят? Конечно, надо потратить какое-то время, чтобы “выйти из отпуска”. День или два игроки будут возвращаться мыслями к тому, как хорошо было на пляже (улыбается). Однако с отдыха все футболисты приехали без лишнего веса — наверное, этому способствовало ещё и то обстоятельство, что перерыв был небольшим. Сейчас перед тренерским штабом стоит задача качественно подготовить тех игроков, что у нас есть, и ждать возвращения остальных», — поведал Гончаренко.

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