Гончаренко: С отдыха все футболисты ЦСКА приехали без лишнего веса
Начиная с сегодняшнего дня футболисты ЦСКА работают на первом сборе в австрийском
Бад-Тацмансдорфе в режиме двухразовых тренировок, такого графика команда будет придерживаться и далее.
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Утром
О работе на сборе в интервью клубной
«Условия для подготовки у нас великолепные. Недаром в Австрию сейчас едут многие российские команды. За уровень
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