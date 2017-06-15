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15 июня 2017, 20:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Каррера: Не позволю футболистам «Спартака» расслабиться

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что сейчас команде пришло время думать о будущем и достижении новых высот.

Главный тренер Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> выразил мнение что сейчас команде пришло время думать о будущем и достижении новых высот. Увеличить
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«Что касается минувшего сезона, то для меня это уже история. Мы, конечно же, молодцы, что выиграли чемпионат. Но мы уже дописали эту главу и закрыли её. Все свои кубки и медали дома я ставлю на самую дальнюю полку. Хорошие воспоминания, но это всё в прошлом, а нам надо думать о будущем и о достижении новых вершин. Я бы не хотел, чтобы «Спартак» повторял прошлые ошибки. Хочу, чтобы команда серьёзно отнеслась к нашему общему делу. Хочу победить в следующем году.

Сейчас все мои мысли уже о 14 июля, когда мы проведём матч за Суперкубок России с «Локомотивом». Безусловно, когда все игроки вернутся со сборных, нам предстоит беседа перед чемпионатом. Все те футболисты, которые не согласны с моими мыслями, могут постучаться ко мне в дверь и сказать: «Я не согласен, я пас». Но ни в коем случае не позволю игрокам расслабиться, ощутить синдром достигнутой цели. Ведь один раз выиграть, в принципе, может каждый, а повторить успех многократно в разы сложнее.

Что касается русского языка, то пока я не в состоянии поддержать беседу на русском, но в дальнейшем постараюсь. У меня есть большое желание общаться на русском", — сказал Каррера в эфире программы «Все на Матч!».

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