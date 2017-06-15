Фурсенко: Данни сделает РФПЛ сильнее, выступая за любой клуб лиги

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5 июня Данни объявил, что покинет «Зенит». В четверг 33-летний португалец попрощался в болельщиками на организованной в Санкт-Петербурге встрече.

«Пока не знаю, где он продолжит карьеру, но у него все впереди. Если он останется в российском чемпионате, я буду очень рад. Он несомненно усилит нашу лигу», — отметил президент клуба.

«Это большая для нас утрата, но строится новая команда, у тренерского штаба есть какие-то соображения. Мы все равно Данни никогда не забудем, он останется в нашем сердце», — сказал Фурсенко.

Данни перешел в «Зенит» летом 2008 года из московского «Динамо» за рекордные на тот момент для российского футбола 30 млн евро. Он дебютировал за клуб в матче за Суперкубок УЕФА 2008 года с «Манчестер Юнайтед» (2:1), в котором забил победный мяч и был признан лучшим игроком встречи. Португалец провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей.