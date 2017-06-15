Фурсенко: «Зенит» уделяет большое внимание академии и игре собственных воспитанников

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«Далер Кузяев и Дмитрий Богаев — зенитовские воспитанники, как и Денис Терентьев. Мы проводим линию, чтобы наши воспитанники играли, уделяем большое внимание нашей академии. Именно этим занимается Константин Сарсания. Возможно, будут еще возвращения воспитанников, пока переговоров не ведем, но, может быть, завтра вдруг начнем», — сказал Фурсенко.

Также он отметил, что «Зенит» не намерен расставаться с вратарем Михаилом Кержаковым. «У него, насколько я знаю, травма. Но мы не собираемся с ним расставаться», — сказал президент клуба.

«Зенит» по итогам прошедшего сезона чемпионата России занял третье место в турнирной таблице. После сезона в клубе сменилось руководство — президентом «Зенита» был назначен Фурсенко, а на пост спортивного директора вернулся Сарсания.