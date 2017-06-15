Фурсенко: Кержаков возглавит в футбольном клубе «Зенит» определенное направление
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Лучший бомбардир в истории российского футбола, бывший нападающий сборной страны Александр Кержаков возглавит в «Зените» один из департаментов. Об этом журналистам сообщил президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.
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«Кержаков в ближайшее время возглавит некое направление и будет учиться. “Зенит” с ним не расстанется», — сказал Фурсенко, не уточнив, о каком конкретно направлении идет речь.
На вопрос, будет ли 34-летний Кержаков продолжать карьеру футболиста, президент «Зенита» ответил: «Посмотрим».
Сезон-2016/17 Кержаков провел в «Зените», сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 годы, а также с 2010-го по 2015-й. Всего Кержаков забил 233 мяча в различных турнирах, в частности, 30 голов в матчах за сборную России (рекорд).
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