Дзюба должен присоединиться к «Зениту» на сборе в Австрии 17 июня

Форвард не вошёл в число 27 футболистов, которые в четверг утром поехали на тренировочный сбор. По словам Фурсенко, Дзюба присоединится к команде в субботу, 17 июня.

«Травм нет, некоторые профилактические процедуры надо провести. Послезавтра он должен присоединиться к команде», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.