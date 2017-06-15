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15 июня 2017, 18:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Дзюба должен присоединиться к «Зениту» на сборе в Австрии 17 июня

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, когда к команде, которая отправилась на сбор в Австрию, должен присоединиться нападающий Артём Дзюба.

Форвард не вошёл в число 27 футболистов, которые в четверг утром поехали на тренировочный сбор. По словам Фурсенко, Дзюба присоединится к команде в субботу, 17 июня.

«Травм нет, некоторые профилактические процедуры надо провести. Послезавтра он должен присоединиться к команде», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем Дзюба покинул расположение сборной России и не сыграет на Кубке конфедераций.

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