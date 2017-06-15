Бывший футболист «Зенита» Данни простился с петербургскими болельщиками

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Об уходе из «Зенита» португальский полузащитник объявил 5 июня. Встреча 33-летнего Данни с болельщиками сине-бело- голубых прошла в четверг на Манежной площади Санкт-Петербурга.

«Моим желанием было закончить карьеру в Петербурге, но это футбол, где нужно думать о будущем в хорошем смысле. Я очень рад, что нахожусь здесь, и знаю, что болельщики из других городов меня поддерживают. Все годы в “Зените” были полны эмоций, и я уезжаю в хорошими воспоминаниями, все болельщики останутся в моем сердце навсегда», — сказал Данни.

«Я надеюсь, что вы будете меня поддерживать в той стране, где я буду играть. Санкт-Петербург всегда будет моим домом. Всем большое спасибо», — добавил он.

Данни перешел в «Зенит» летом 2008 года из московского «Динамо» за рекордные на тот момент для российского футбола 30 млн евро. Он дебютировал за клуб в матче за Суперкубок УЕФА 2008 года с «Манчестер Юнайтед» (2:1), в котором забил победный мяч и был признан лучшим игроком встречи. Португалец провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей.

В составе «Зенита» Данни стал трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2015) и двукратным обладателем Кубка страны (2010, 2016). Полузащитник семь раз входил в список 33 лучших игроков Российской футбольной премьер-лиги по итогам сезона, в 2010 году Данни был признан футболистом года в России по версии еженедельника «Футбол». Также в его активе 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.

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