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15 июня 2017, 18:17 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Фурсенко: «Зенит» не ведёт переговоров с Денисовым

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что петербургский клуб не ведёт переговоров с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым.

Председатель правления Зенита Сергей <span class=error>Фурсенко</span> заявил что петербургский клуб не ведёт переговоров с полузащитником Локомотива Игорем <span class=error>Денисовым</span>. Увеличить
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Ранее сообщалось, что «Зенит» приступил к переговорам по поводу возвращения 33-летнего Денисова. Отмечалось, что сине-бело-голубые якобы хотят арендовать футболиста на один сезон.

«Всё возможно в этом мире. Переговоры с Денисовым не ведутся», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

За «Зенит» Денисов выступал с 2001 по 2013 год. В составе петербургской команды полузащитник выигрывал чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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