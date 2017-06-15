Фурсенко: «Зенит» не ведёт переговоров с Денисовым

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Ранее сообщалось, что «Зенит» приступил к переговорам по поводу возвращения 33-летнего Денисова. Отмечалось, что сине-бело-голубые якобы хотят арендовать футболиста на один сезон.

«Всё возможно в этом мире. Переговоры с Денисовым не ведутся», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

За «Зенит» Денисов выступал с 2001 по 2013 год. В составе петербургской команды полузащитник выигрывал чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.