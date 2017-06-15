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15 июня 2017, 14:43 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«СКА-Хабаровск» начал подготовку стадиона к играм премьер-лиги

На домашнем стадионе клуба «СКА-Хабаровск» начались ремонтные работы. Клуб устраняет недочеты, которые были замечены комиссией РФПЛ.

— На стадионе имени Ленина начались технические работы по ремонту футбольного поля. Данное мероприятие проходит под эгидой ликвидации замечаний комиссии РФПЛ, — говорится в заявлении в официальном Инстаграме клуба. — В настоящий момент клубом приложены все усилия для того, чтобы СКА играл все свои домашние матчи в Хабаровске.

СКА-Хабаровск
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