«СКА-Хабаровск» начал подготовку стадиона к играм премьер-лиги

— На стадионе имени Ленина начались технические работы по ремонту футбольного поля. Данное мероприятие проходит под эгидой ликвидации замечаний комиссии РФПЛ, — говорится в заявлении в официальном Инстаграме клуба. — В настоящий момент клубом приложены все усилия для того, чтобы СКА играл все свои домашние матчи в Хабаровске.