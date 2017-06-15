Главный тренер «Зенита» Манчини представил команде новый тренерский штаб
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини представил команде новый тренерский штаб.
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Перед отлётом на первый тренировочный сбор в Австрию команда собралась в «Газпром» — тренировочном центре, где познакомилась с новым тренерским штабом, — сообщает
Помимо Роберто Манчини, в него вошли ассистенты главного тренера Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков, тренеры по физподготовке Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренеры вратарей Михаил Бирюков и Томислав Рогич, а также видеоаналитик Максим Гайдовский.
Кроме того, к работе с командой приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.
«Зенит» проведет в Австрии две тренировочные недели и сыграет серию товарищеских матчей.
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