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15 июня 2017, 13:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Главный тренер «Зенита» Манчини представил команде новый тренерский штаб

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини представил команде новый тренерский штаб.

Главный тренер Зенита <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> представил команде новый тренерский штаб. Увеличить
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Перед отлётом на первый тренировочный сбор в Австрию команда собралась в «Газпром» — тренировочном центре, где познакомилась с новым тренерским штабом, — сообщает пресс-служба «Зенита».

Помимо Роберто Манчини, в него вошли ассистенты главного тренера Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков, тренеры по физподготовке Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренеры вратарей Михаил Бирюков и Томислав Рогич, а также видеоаналитик Максим Гайдовский.

Кроме того, к работе с командой приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.

«Зенит» проведет в Австрии две тренировочные недели и сыграет серию товарищеских матчей.

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