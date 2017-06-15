Майкон не полетел с «Локомотивом» на первый сбор в Австрию

Срок контракта футболиста с «железнодорожниками» истекает 30 июня, и на данный момент стороны ещё не достигли соглашения по поводу продолжения сотрудничества.

Наиболее вероятно, что полузащитник покинет клуб. Вчера команда собралась на базе в Баковке, и Майкон находился в расположении клуба.

Ранее стало известно, что «Локомотив» планирует расстаться с Майконом и в ближайшее время 27-летний бразилец получит статус свободного агента.