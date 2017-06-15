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15 июня 2017, 11:25 | Футбол: Премьер-лига | ИА REGNUM

«Рома» хочет от «Зенита» 80 млн евро за Маноласа и Паредеса

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Рома» потребовала от «Зенита» за защитника Костаса Маноласа и хавбека Леандро Паредеса 80 млн евро. Об этом 14 июня сообщает издание Pagine Romaniste.

Рома потребовала от Зенита за защитника <span class=error>Костаса</span> <span class=error>Маноласа</span> и хавбека <span class=error>Леандро</span> <span class=error>Паредеса</span> 80 млн евро. Об этом 14 июня сообщает издание Pagine Romaniste. Увеличить
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По информации издания, спортивный директор римского клуба Рамон Мончи отказал «Зениту» в продаже игроков за 50 млн евро. Именно такую сумму предлагал санкт-петербургский клуб за двух футболистов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» назначить зарплату греческому защитнику Маноласу до 4 млн евро в год. Зарплата Паредеса может составить 3 млн в год. При этом агент аргентинца Юрген Шерер сказал, что информация об интересе российской команды является слухами.

Действующее соглашение Паредеса с «джаллоросси» рассчитано до 2019 года. В минувшем сезоне он сыграл в 27 матчах Серии А, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Манолас в минувшем сезоне провел 45 матчей в клубных турнирах и отметился двумя результативными передачами.

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