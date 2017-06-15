Футболист Дзюба не полетел на сбор «Зенита» в Австрию
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба не полетел с «Зенитом» на предсезонный сбор в Австрию. Об этом сообщает
пресс-служба петербургской команды.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
28-летний форвард
Всего в сборе примут участие 27 футболистов:
вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;.
защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой;.
полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Роберт Мак, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов;.
нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич.
Сбор «Зенита» пройдет в Гоинге с 15 по 28 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter