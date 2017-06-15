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15 июня 2017, 11:10 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Дзюба не полетел на сбор «Зенита» в Австрию

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба не полетел с «Зенитом» на предсезонный сбор в Австрию. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

<em>МОСКВА 15 июня. /ТАСС/. </em>Нападающий Артем <span class=error>Дзюба</span> не полетел с Зенитом на предсезонный сбор в Австрию. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> петербургской команды. Увеличить
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28-летний форвард из-за проблем с коленом пропустил два сбора команды России и не сыграет на Кубке конфедераций.

Всего в сборе примут участие 27 футболистов:

вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;.

защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой;.

полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Роберт Мак, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов;.

нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич.

Сбор «Зенита» пройдет в Гоинге с 15 по 28 июня.

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