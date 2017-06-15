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15 июня 2017, 10:43 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Зенит» рассматривает возможность возвращения воспитанника Сутормина

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Санкт-петербургский «Зенит» рассматривает возможность возвращения своего воспитанника полузащитника Алексея Сутормина, который сейчас выступает за астраханский футбольный клуб «Волгарь», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Сутормин выступает с «Волгарь» с 2015 года, в прошлом сезоне 23-летний хавбек стал лучшим бомбардиром команды с 9 голами и 6 результативными передачами.

До этого «Зенит» подписал контракты с Далером Кузяевым и Дмитрием Богаевым, которые ранее тренировались в академии «сине-бело-голубых».

Также, по словам собеседника агентства, за Суторминым внимательно следит ФК «Ростов», руководство которого уже дважды делало предложение взять футболиста на просмотр, но получало отказ от «Волгаря». Контракт Сутормина в астраханском клубе действует еще год.

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