ФК «Зенит» рассматривает возможность возвращения воспитанника Сутормина

Сутормин выступает с «Волгарь» с 2015 года, в прошлом сезоне 23-летний хавбек стал лучшим бомбардиром команды с 9 голами и 6 результативными передачами.

До этого «Зенит» подписал контракты с Далером Кузяевым и Дмитрием Богаевым, которые ранее тренировались в академии «сине-бело-голубых».

Также, по словам собеседника агентства, за Суторминым внимательно следит ФК «Ростов», руководство которого уже дважды делало предложение взять футболиста на просмотр, но получало отказ от «Волгаря». Контракт Сутормина в астраханском клубе действует еще год.