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15 июня 2017, 10:41 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Голкипер Александр Будаков покидает пермский футбольный клуб «Амкар»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Вратарь Александр Будаков уходит из пермского «Амкара», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из РФПЛ.

Будаков перешел в «Амкар» летом прошлого года на правах свободного агента. Его контракт был рассчитан на один год.

«Приглашая Сашу, мы сделали правильный выбор. Он добросовестно тренировался, благодаря ему в нашей вратарской команде сохранялась очень позитивная атмосфера, а главное — он всегда был готов выйти на поле. Но за этот год вратарская линия “Амкара” претерпела серьезные изменения, и сейчас нам нужен не просто крепкий запасной голкипер, а человек, который составит Дмитрию Хомичу конкуренцию за место в основе. Надеюсь, в самое ближайшее время мы объявим о трансфере такого голкипера», — сказал исполнительный директор клуба Денис Маслов.

Ранее Будаков, которому в феврале исполнилось 32 года, выступал в новороссийском «Черноморце», новосибирской «Сибири», нальчикском «Спартаке», краснодарской «Кубани», подмосковных «Химках» и московском «Торпедо».

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