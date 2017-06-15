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15 июня 2017, 9:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» подписал контракт с защитником Богаевым

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с нападающим Дмитрием Богаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

<em>МОСКВА 15 июня. /ТАСС/. </em><nobr>Санкт-петербургский</nobr> футбольный клуб Зенит подписал контракт с нападающим Дмитрием <span class=error>Богаевым</span>. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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Богаев является воспитанником «Зенита». В августе 2016 года футболист подписал контракт с литовской «Палангой», откуда на правах аренды перешел в клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тосно», с которым вышел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). В прошедшем сезоне 23-летний Богаев провел 28 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

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