«Зенит» подписал контракт с защитником Богаевым
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/.
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с нападающим Дмитрием Богаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Соглашение рассчитано на 3 года.
Богаев является воспитанником «Зенита». В августе 2016 года футболист подписал контракт с литовской «Палангой», откуда на правах аренды перешел в клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тосно», с которым вышел в Российскую футбольную
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