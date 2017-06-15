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15 июня 2017, 9:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Защитник Александр Черевко подписал новый контракт с ФК «СКА-Хабаровск»

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Защитник Александр Черевко подписал новый контракт с клубом «СКА-Хабаровск», сообщается на официальном сайте команды РФПЛ.

Сроки контракта с 29-летним игроком не уточняются. Черевко стал игроком «СКА-Хабаровска» летом 2016 года. В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах клуба (включая обе стыковые встречи), забил один мяч.

Клуб из Хабаровска по итогам завершившегося сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занял четвертое место и впервые в истории пробился в РФПЛ, обыграв в стыковых матчах «Оренбург».

СКА-Хабаровск
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