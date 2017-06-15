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15 июня 2017, 3:20 | Футбол: Премьер-лига | Губерния онлайн

Четверо футболистов подписали контракты со «СКА-Хабаровском»

Четверо футболистов, выступавших за «СКА-Хабаровск» в прошлом сезоне, решили остаться в дальневосточной столице.

Новые контракты с клубом подписали голкипер Александр Криворучко, защитник Исмаил Эдиев, полузащитники Николай Калинский и Денис Дедечко, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ФК «СКА-Хабаровск».

Напомним, ранее соглашения с клубом заключили нападающие Владислав Никифоров и Руслан Корян, вратарь Александр Довбня.
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