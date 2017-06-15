Четверо футболистов подписали контракты со «СКА-Хабаровском»
Четверо футболистов, выступавших за «СКА-Хабаровск» в прошлом сезоне, решили остаться в дальневосточной столице.
Новые контракты с клубом подписали голкипер Александр Криворучко, защитник Исмаил Эдиев, полузащитники Николай Калинский и Денис Дедечко, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, ранее соглашения с клубом заключили нападающие Владислав Никифоров и Руслан Корян, вратарь Александр Довбня.
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