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15 июня 2017, 8:51 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Босниец Шуньич стал футболистом московского «Динамо»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бывший защитник немецкого «Штутгарта» и краснодарской «Кубани» Тони Шуньич подписал контракт с московским футбольным клубом «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

Детали соглашения 28-летнего защитника с московским клубом не разглашаются. Увеличить
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Детали соглашения 28-летнего футболиста не разглашаются. Ранее в среду стало известно, что «Динамо» подписало контракт с нападающим Вандерсоном, который ранее выступал за «Краснодар».

В прошедшем сезоне Шуньич играл в «Штутгарте» (12 матчей, два гола), а также выступал в итальянском «Палермо» на правах аренды, сыграв семь встреч.

«У меня остались отличные воспоминания от выступления в российской премьер-лиге, здесь очень острое соперничество, нет проходных матчей, с удовольствием возвращаюсь в ваш чемпионат. В России в следующем году пройдет чемпионат мира, к нему возводятся новые стадионы, что еще лучше скажется на имидже РФПЛ. «Динамо» — один из самых известных клубов страны, уверен, что сделал правильный выбор, приняв предложение.

Благодарен руководителям «Динамо» за оказанное мне доверие, сделаю все возможное, чтобы проявить себя с самой лучшей стороны, радовать болельщиков своей игрой", — сказал Шуньис пресс-службе московского клуба.

В составе «Кубани» босниец сыграл 32 матча и забил три мяча. В составе национальной сборной Боснии и Герцеговины защитник провел 23 встречи.

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