Босниец Шуньич стал футболистом московского «Динамо»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Детали соглашения 28-летнего футболиста не разглашаются. Ранее в среду стало известно, что «Динамо» подписало контракт с нападающим Вандерсоном, который ранее выступал за «Краснодар».

В прошедшем сезоне Шуньич играл в «Штутгарте» (12 матчей, два гола), а также выступал в итальянском «Палермо» на правах аренды, сыграв семь встреч.

«У меня остались отличные воспоминания от выступления в российской премьер-лиге, здесь очень острое соперничество, нет проходных матчей, с удовольствием возвращаюсь в ваш чемпионат. В России в следующем году пройдет чемпионат мира, к нему возводятся новые стадионы, что еще лучше скажется на имидже РФПЛ. «Динамо» — один из самых известных клубов страны, уверен, что сделал правильный выбор, приняв предложение.

Благодарен руководителям «Динамо» за оказанное мне доверие, сделаю все возможное, чтобы проявить себя с самой лучшей стороны, радовать болельщиков своей игрой", — сказал Шуньис пресс-службе московского клуба.

В составе «Кубани» босниец сыграл 32 матча и забил три мяча. В составе национальной сборной Боснии и Герцеговины защитник провел 23 встречи.