Босниец Шуньич стал футболистом московского «Динамо»
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бывший защитник немецкого «Штутгарта» и краснодарской «Кубани» Тони Шуньич подписал контракт с московским футбольным клубом «Динамо». Об этом сообщает
пресс-служба «Динамо».
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Детали соглашения 28-летнего футболиста не разглашаются. Ранее в среду стало известно, что «Динамо» подписало контракт с нападающим Вандерсоном, который ранее выступал за «Краснодар».
В прошедшем сезоне Шуньич играл в «Штутгарте» (12 матчей, два гола), а также выступал в итальянском «Палермо» на правах аренды, сыграв семь встреч.
«У меня остались отличные воспоминания от выступления в российской
Благодарен руководителям «Динамо» за оказанное мне доверие, сделаю все возможное, чтобы проявить себя с самой лучшей стороны, радовать болельщиков своей игрой", — сказал Шуньис
В составе «Кубани» босниец сыграл 32 матча и забил три мяча. В составе национальной сборной Боснии и Герцеговины защитник провел 23 встречи.
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