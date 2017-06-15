Защитник Тони Шунич перешел из «Штутгарта» в московский ФК «Динамо»
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Боснийский защитник Тони Шунич, выступавший за немецкий «Штутгарт», пополнил состав московского «Динамо», заявил в своем аккаунте в Instagram экс-футболист «бело-голубых», а ныне футбольный агент Йован Танасьевич.
Шунич уже выступал в чемпионате России за краснодарскую «Кубань», откуда летом 2017 года перешел в «Штутгарт».
В прошедшем сезоне 28-летний футболист забил два гола в 12 матчах за «Штутгарт», а также сыграл 7 встреч за итальянский «Палермо», где выступал на правах аренды.
«Динамо» по итогам сезона-2016/17 пробилось из ФНЛ в Российскую футбольную