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15 июня 2017, 0:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Манчини: Хочу на каждом домашнем матче «Зенита» видеть 65 тыс. болельщиков

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в эфире программы «Все на матч» выделил роль фанатов клуба и отметил, что еще не руководил командой, которая была способна выиграть Лигу чемпионов.

Новый главный тренер Зенита <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> в эфире программы Все на матч выделил роль фанатов клуба и отметил что еще не руководил командой которая была способна выиграть Лигу чемпионов Зенит — большая команда и мы её ещё улучшим. Увеличить
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«Зенит» — большая команда, и мы её ещё улучшим. Безусловно, будут изменения, которые мы внесём. У многих игроков заканчиваются контракты, и я должен ознакомиться с ситуацией, чтобы принять какие-то решения. У нас замечательные фанаты, и это тот двигатель, который будет вести к победе в этом сезоне. Скоро у нас будет новый стадион, и я хочу видеть его заполненным на 100%. Хочется, чтобы на каждом матче было 65 тыс. болельщиков, — это нам поможет.

Лига чемпионов — это крупнейший турнир в мире. Проблема в том, что у меня никогда не было команды, которая была бы в состоянии выиграть Лигу чемпионов. Я пришёл в «Интер» в тот момент, когда он был в плохих кондициях. Потом они выиграли без меня — благодаря той базе, которую я заложил. И «Манчестер Сити» также не хватало многого для победы в Лиге чемпионов, — сказал Манчини.

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