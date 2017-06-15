Защитник Марио Фернандес продлил контракт с ПФК ЦСКА на пять лет
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Бразильский защитник Марио Фернандес, получивший в 2016 году российское гражданство, продлил контракт с московским футбольным клубом ЦСКА на пять лет, сообщил в своем аккаунте в Instagram агент игрока Жорже Машаду.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Прежний контракт 26-летнего игрока с ЦСКА истекал летом 2019 года. В мае генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что ЦСКА планирует в ближайшее время продлить контракт с Фернандесом.
«Поздравляю Марио Фернандеса с подписанием пятилетнего контракта с ЦСКА! Он продолжит успешно выступать в этом великом российском клубе», — написал Машаду.
Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев он трижды выигрывал чемпионат России, дважды Суперкубок России и один раз Кубок страны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter