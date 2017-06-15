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15 июня 2017, 0:05 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Защитник Марио Фернандес продлил контракт с ПФК ЦСКА на пять лет

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Бразильский защитник Марио Фернандес, получивший в 2016 году российское гражданство, продлил контракт с московским футбольным клубом ЦСКА на пять лет, сообщил в своем аккаунте в Instagram агент игрока Жорже Машаду.

Бразильский защитник <span class=error>Марио</span> Фернандес получивший в 2016 году российское гражданство продлил контракт с московским футбольным клубом ЦСКА на пять лет сообщил в своем аккаунте в Instagram агент игрока Жорже <span class=error>Машаду</span>. Увеличить
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Прежний контракт 26-летнего игрока с ЦСКА истекал летом 2019 года. В мае генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что ЦСКА планирует в ближайшее время продлить контракт с Фернандесом.

«Поздравляю Марио Фернандеса с подписанием пятилетнего контракта с ЦСКА! Он продолжит успешно выступать в этом великом российском клубе», — написал Машаду.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев он трижды выигрывал чемпионат России, дважды Суперкубок России и один раз Кубок страны.

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