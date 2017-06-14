Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30076588/
14 июня 2017, 23:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Краснодар» и «Спартак» сыграют в третьем туре чемпионата России по футболу 31 июля

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футбольные клубы «Спартак» и «Краснодар» проведут матч третьего тура чемпионата России в понедельник 31 июля. Об этом сообщается на официальном сайте краснодарской команды.

Краснодар и Спартак сыграют в третьем туре чемпионата России по футболу 31 июля - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие-Арена» и начнется в 20:30 мск.

В первом туре «Краснодар» в Казани встретится с «Рубином» (16 июля, 17:30), во втором на своем поле примет «Тосно» (22 июля, 20:00). Матч четвертого тура «быки» на своем поле проведут против екатеринбургского «Урала» (6 августа, 20:00), пятого — в гостях против грозненского «Ахмата» (10 августа, 17:30), шестого — дома против пермского «Амкара» (13 августа, 20:00), седьмого — в гостях против «Ростова» (20 августа, 20:00), восьмого — дома против московского «Динамо» (27 августа, 20:00).

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
14 июня

Крамник обыграл Карлсена на шахматном супертурнире в Ставангере

Игорь Денисов не ведет переговоров с "Зенитом" и связывает свое будущее с ФК "Локомотив"

Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м брассом