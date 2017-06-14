«Краснодар» и «Спартак» сыграют в третьем туре чемпионата России по футболу 31 июля

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие-Арена» и начнется в 20:30 мск.

В первом туре «Краснодар» в Казани встретится с «Рубином» (16 июля, 17:30), во втором на своем поле примет «Тосно» (22 июля, 20:00). Матч четвертого тура «быки» на своем поле проведут против екатеринбургского «Урала» (6 августа, 20:00), пятого — в гостях против грозненского «Ахмата» (10 августа, 17:30), шестого — дома против пермского «Амкара» (13 августа, 20:00), седьмого — в гостях против «Ростова» (20 августа, 20:00), восьмого — дома против московского «Динамо» (27 августа, 20:00).