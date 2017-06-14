Игорь Денисов не ведет переговоров с «Зенитом» и связывает свое будущее с ФК «Локомотив»

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В среду в СМИ появилась информация, что 33-летний полузащитник может перейти в «Зенит» на правах аренды.

«Мы не удивлены появлению таких слухов, ведь Игорь является воспитанником “Зенита”, много лет выступал за этот клуб. Но на данный момент он игрок “Локомотива” и с другими клубами переговоров не ведет. Он видит свое будущее только в “Локомотиве”. Информация о том, что Игорь ведет переговоры с “Зенитом” и что не может перейти туда, поскольку Юрий Семин против, не соответствует действительности», — сказал Прокопец.

Денисов выступает за «Локомотив» с осени 2016 года. Сначала он был арендован клубом у московского «Динамо», а потом заключил с железнодорожниками полноценный контракт. В составе «Локомотива» Денисов стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.