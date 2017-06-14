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14 июня 2017, 23:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Игорь Денисов не ведет переговоров с «Зенитом» и связывает свое будущее с ФК «Локомотив»

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболист «Локомотива» Игорь Денисов не ведет переговоров с другими клубами и намерен продолжать карьеру в московской команде. Об этом ТАСС сообщил юрист игрока Михаил Прокопец.

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В среду в СМИ появилась информация, что 33-летний полузащитник может перейти в «Зенит» на правах аренды.

«Мы не удивлены появлению таких слухов, ведь Игорь является воспитанником “Зенита”, много лет выступал за этот клуб. Но на данный момент он игрок “Локомотива” и с другими клубами переговоров не ведет. Он видит свое будущее только в “Локомотиве”. Информация о том, что Игорь ведет переговоры с “Зенитом” и что не может перейти туда, поскольку Юрий Семин против, не соответствует действительности», — сказал Прокопец.

Денисов выступает за «Локомотив» с осени 2016 года. Сначала он был арендован клубом у московского «Динамо», а потом заключил с железнодорожниками полноценный контракт. В составе «Локомотива» Денисов стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.

За «Зенит» футболист выступал с 2001 по 2013 год. В составе сине-бело-голубых он становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, обладателем Кубка России. В июне 2013 года Денисов перешел в махачкалинский «Анжи», а в августе того же года стал игроком «Динамо».

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