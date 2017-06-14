К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Почему решили перейти в «Локомотив»?

— Во-первых, закончился контракт с «Ростовом». Во-вторых, я оказался в сильном клубе, топ-уровня по российским меркам. Это большая честь.

— Как возник этот вариант?

— Разговоры начались еще в конце сезона. И вот я здесь.

— В «Ростове» последние полгода вы были твердым первым номером, а в «Локомотиве» придется бороться с Гильерме за место в основе. Готовы к конкуренции?

— Я не считаю себя твердым первым номером. Сослан Джанаев, к сожалению, не был готов выступать, я его заменял. А в «Локомотиве» предстоит здоровая конкуренция, это только плюс. Смогу перенять много полезного у своих опытных коллег. Уверен, все будет хорошо. Главное для меня — это выполнение командных целей.

— «Ростов» предлагал продлить вам контракт?

— Не предлагал.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">⚠ А у нас ничего не задерживается ;)<br>Вратарь Никита Медведев подписал соглашение с «Локомотивом» на пять лет! <a href="https://t.co/d5HFIJq7Hv">https://t.co/d5HFIJq7Hv</a> <a href="https://t.co/GFhdLElten">pic.twitter.com/GFhdLElten</a></p>— ФК Локомотив (@fclokomotiv) <a href="https://twitter.com/fclokomotiv/status/875004185833504768">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Были еще варианты, помимо столичного «Локомотива»?

— Да, но не хочу о них говорить, теперь я — игрок «Локомотива».

— Бердыев ушел в «Рубин». Могли перейти вместе с ним?

— Не хотелось бы это комментировать.

— Почему среди других предложений предпочли именно «Локо»?

— Мне нравится этот клуб, команда с традициями. Железнодорожники обладают опытным тренерским штабом, с которым интересно поработать. Плюс я слышал от других игроков, что в команде сложился отличный дружный коллектив.

— Уже разговаривали с Юрием Семиным?

— Еще не успели познакомиться. Пообщаемся на сборах.

— Какие ставите цели на сезон?

— Хочу качественно подготовиться, чтобы обошлось без травм. Надо показать тренерскому штабу все, на что я способен.

— В минувшем сезоне вам удалась рекордная сухая серия, вы не пропускали в течение 989 минут. За счет чего достигли такого результата?

— Спасибо всей команде и тренерскому штабу. Это наше общее достижение. Оборона показывала великолепную игру, мне было приятно стоять за этими парнями. За счет старания и упорства на тренировках мы смогли показать уникальный результат. Отдельное спасибо Курбану Бердыеву и Виталию Кафанову, что поверили в меня.

— Джанаев поддержал?

— До заключительного матча, когда рекорд стал возможен, мы даже не думали об этом, не считали минуты. А уже после того, как установили рекорд, Сослан поздравил. Но это не только мой успех, а всего вратарского цеха «Ростова».

— Что почувствовали, когда после пропущенного гола прервалась сухая серия?

— Если честно, о серии в тот момент мыслей не было. Команда думала только о том, что надо выиграть, ничего более.

— Серия не давила? Не думали, что вот-вот можете пропустить?

— Вообще не давила. Виталий Кафанов всегда хорошо готовил к играм — и морально, и физически. Я выходил на матч и не думал о серии.

— Какие еще рекорды планируете побить?

— В первую очередь хотелось бы добиться командных целей. Я не думаю о рекордах. А лично у меня есть желание и цель — попасть в сборную.

— Акинфеев безусловный вратарь номер один нашего футбола. Игорь — кумир?

— У меня нет как таковых кумиров. Но есть игроки, у которых можно чему-то научиться. У Игоря очень много таких качеств, с него можно брать пример.

— А если брать зарубежных голкиперов, чья игра вам импонирует?

— Очень нравится Джанлуиджи Буффон.

— Переживали за него в финале Лиги чемпионов?

— Честно говоря, переживал больше за «Реал», но было обидно за Буффона. Но у него еще есть шанс выиграть Лигу чемпионов в новом сезоне.

— Впереди Кубок конфедераций. Планируете его смотреть?

— Обязательно. У нас в это время сборы, но планирую поболеть за сборную.

— Ожидали увидеть свою фамилию хотя бы в расширенным списке?

— Это решение тренерского штаба, и я не имею права его обсуждать. Мое дело — доказывать свою состоятельность. Я приложу все усилия, чтобы на меня обратили внимание. На данный момент попадание в сборную — мечта, но она выполнима.

— Хотите попасть на домашний чемпионат мира?

— Конечно, это моя мечта.

— В чем именно вам нужно прибавлять, чтобы быть вызванным в национальную команду?

— Я сыграл не так много матчей. Поэтому решение не вызывать меня правильное. В заявку включены более опытные игроки. Мне же нужно на сто процентов выкладываться на тренировках и отдавать себя футболу.