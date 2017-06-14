Никита Медведев: Моя мечта — чемпионат мира
Голкипер, проведший прошлый сезон в «Ростове», вчера подписал пятилетний контракт с «Локомотивом», после чего в интервью «СЭ» прокомментировал свой переход.
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Видимо, что-то случилось...
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— Почему решили перейти в «Локомотив»?
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— Как возник этот вариант?
— Разговоры начались еще в конце сезона. И вот я здесь.
— В «Ростове» последние полгода вы были твердым первым номером, а в «Локомотиве» придется бороться с Гильерме за место в основе. Готовы к конкуренции?
— Я не считаю себя твердым первым номером. Сослан Джанаев, к сожалению, не был готов выступать, я его заменял. А в «Локомотиве» предстоит здоровая конкуренция, это только плюс. Смогу перенять много полезного у своих опытных коллег. Уверен, все будет хорошо. Главное для меня — это выполнение командных целей.
— «Ростов» предлагал продлить вам контракт?
— Не предлагал.
— Были еще варианты, помимо столичного «Локомотива»?
— Да, но не хочу о них говорить, теперь я — игрок «Локомотива».
— Бердыев ушел в «Рубин». Могли перейти вместе с ним?
— Не хотелось бы это комментировать.
— Почему среди других предложений предпочли именно «Локо»?
— Мне нравится этот клуб, команда с традициями. Железнодорожники обладают опытным тренерским штабом, с которым интересно поработать. Плюс я слышал от других игроков, что в команде сложился отличный дружный коллектив.
— Уже разговаривали с Юрием Семиным?
— Еще не успели познакомиться. Пообщаемся на сборах.
— Какие ставите цели на сезон?
— Хочу качественно подготовиться, чтобы обошлось без травм. Надо показать тренерскому штабу все, на что я способен.
— В минувшем сезоне вам удалась рекордная сухая серия, вы не пропускали в течение 989 минут. За счет чего достигли такого результата?
— Спасибо всей команде и тренерскому штабу. Это наше общее достижение. Оборона показывала великолепную игру, мне было приятно стоять за этими парнями. За счет старания и упорства на тренировках мы смогли показать уникальный результат. Отдельное спасибо Курбану Бердыеву и Виталию Кафанову, что поверили в меня.
— Джанаев поддержал?
— До заключительного матча, когда рекорд стал возможен, мы даже не думали об этом, не считали минуты. А уже после того, как установили рекорд, Сослан поздравил. Но это не только мой успех, а всего вратарского цеха «Ростова».
— Что почувствовали, когда после пропущенного гола прервалась сухая серия?
— Если честно, о серии в тот момент мыслей не было. Команда думала только о том, что надо выиграть, ничего более.
— Серия не давила? Не думали, что
— Вообще не давила. Виталий Кафанов всегда хорошо готовил к играм — и морально, и физически. Я выходил на матч и не думал о серии.
— Какие еще рекорды планируете побить?
— В первую очередь хотелось бы добиться командных целей. Я не думаю о рекордах. А лично у меня есть желание и цель — попасть в сборную.
— Акинфеев безусловный вратарь номер один нашего футбола. Игорь — кумир?
— У меня нет как таковых кумиров. Но есть игроки, у которых можно
— А если брать зарубежных голкиперов, чья игра вам импонирует?
— Очень нравится Джанлуиджи Буффон.
— Переживали за него в финале Лиги чемпионов?
— Честно говоря, переживал больше за «Реал», но было обидно за Буффона. Но у него еще есть шанс выиграть Лигу чемпионов в новом сезоне.
— Впереди Кубок конфедераций. Планируете его смотреть?
— Обязательно. У нас в это время сборы, но планирую поболеть за сборную.
— Ожидали увидеть свою фамилию хотя бы в расширенным списке?
— Это решение тренерского штаба, и я не имею права его обсуждать. Мое дело — доказывать свою состоятельность. Я приложу все усилия, чтобы на меня обратили внимание. На данный момент попадание в сборную — мечта, но она выполнима.
— Хотите попасть на домашний чемпионат мира?
— Конечно, это моя мечта.
— В чем именно вам нужно прибавлять, чтобы быть вызванным в национальную команду?
— Я сыграл не так много матчей. Поэтому решение не вызывать меня правильное. В заявку включены более опытные игроки. Мне же нужно на сто процентов выкладываться на тренировках и отдавать себя футболу.
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