«Динамо» подписало контракт с футболистом Вандерсоном
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» подписал контракт с нападающим Вандерсоном, который ранее выступал за «Краснодар». Об этом сообщается на официальном сайте столичной команды.
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О подробностях соглашения с 31-летним бразильцем не сообщается. В «Динамо» Вандерсон будет выступать под 14-м номером.
«У меня истекал договор с “Краснодаром”, появилось несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с “Динамо”, — сказал Вандерсон. — Я очень благодарен руководителям
Вандерсон перешел в «Краснодар» в 2012 году. В составе «быков» бразильский форвард стал бронзовым призером чемпионата России, выходил в финал Кубка страны. Игрок является лучшим бомбардиром в истории краснодарской команды.
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