«Динамо» подписало контракт с футболистом Вандерсоном

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О подробностях соглашения с 31-летним бразильцем не сообщается. В «Динамо» Вандерсон будет выступать под 14-м номером.

«У меня истекал договор с “Краснодаром”, появилось несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с “Динамо”, — сказал Вандерсон. — Я очень благодарен руководителям бело-голубых за предоставленную возможность выступать в таком большом клубе, как “Динамо”, о богатой истории которого говорят хотя бы две звезды над эмблемой. Буду стараться отблагодарить за доверие своей игрой на футбольном поле, приложу максимум усилий, чтобы приносить команде пользу, а болельщикам — радость».

Вандерсон перешел в «Краснодар» в 2012 году. В составе «быков» бразильский форвард стал бронзовым призером чемпионата России, выходил в финал Кубка страны. Игрок является лучшим бомбардиром в истории краснодарской команды.