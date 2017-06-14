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14 июня 2017, 22:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Юсупов близок к переходу из «Зенита» в «Ростов»

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов может сменить клуб этим летом. 27-летний футболист близок к переходу в «Ростов», утверждает «Фонтанка».

Полузащитник Зенита Артур <span class=error>Юсупов</span> может сменить клуб этим летом. 27-летний футболист близок к переходу в Ростов утверждает <span class=error>Фонтанка</span>. Увеличить
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По информации источника, предварительная договорённость с ростовским клубом уже достигнута, однако переход Юсупова осложняется тем, что новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини временно наложил вето на трансферы после того, как сорвался переход в «Зенит» нападающего «Порту» Андре Силвы, который перешел в «Милан».

В минувшем сезоне РФПЛ Юсупов провел 17 матчей (семь — с первых минут), в которых забил один гол.

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