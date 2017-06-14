Юсупов близок к переходу из «Зенита» в «Ростов»
Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов может сменить клуб этим летом. 27-летний футболист близок к переходу в «Ростов», утверждает «Фонтанка».
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По информации источника, предварительная договорённость с ростовским клубом уже достигнута, однако переход Юсупова осложняется тем, что новый главный тренер
В минувшем сезоне РФПЛ Юсупов провел 17 матчей (семь — с первых минут), в которых забил один гол.
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