Юсупов близок к переходу из «Зенита» в «Ростов»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации источника, предварительная договорённость с ростовским клубом уже достигнута, однако переход Юсупова осложняется тем, что новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини временно наложил вето на трансферы после того, как сорвался переход в «Зенит» нападающего «Порту» Андре Силвы, который перешел в «Милан».

В минувшем сезоне РФПЛ Юсупов провел 17 матчей (семь — с первых минут), в которых забил один гол.