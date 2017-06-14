Далер Кузяев: Судьба Новосельцева? Перехожу в «Зенит» не для галочки

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— Впервые об интересе «Зенита» узнал недавно. Недели две назад. Все переговоры вел мой отец. О том, что перехожу в питерский клуб, узнал буквально пять дней назад, — сказал Кузяев.

— Наверное, ни секунды не сомневались, что надо переходить?

— Вы знаете, в тот момент больше был занят учебой.

— ?!

— Оканчивал магистратуру на факультете менеджмента. Как я уже сказал, все переговоры вел отец — как с «Ахматом», так и с «Зенитом». Конечно, папа вводил меня в курс дела, но о конкретике я узнал буквально недавно.

— Как думаете, почему именно на вас обратил внимание «Зенит»?

— Слышал, что питерский клуб возвращает своих воспитанников. Наверное, еще какие-то факторы повлияли на мой трансфер. Но об этом лучше спросить у руководства «Зенита».

— По ходу прошедшего сезона было ощущение, что можете обратить на себя внимание со стороны российских грандов?

— Да даже не думал об этом. Знаете, все так быстро получилось. Не было времени еще все осознать. Оказался в «Зените, очень этому рад.

— Вы с кем-то общались из руководства «Зенита», с новым главным тренером команды Роберто Манчини?

— Нет, лично со мной никто не говорил. Все мои дела вел отец.

— А у вас перед глазами не стоит пример защитника Ивана Новосельцева, который перешел в «Зенит» из «Ростова» и оказался в глубоком запасе?

— Риск есть всегда. Но все зависит от человека. Я надеюсь, что со мной такого не случится. Перехожу в «Зенит» не для галочки, а чтобы закрепиться в основном составе.

— На какой позиции вас видит Роберто Манчини?

— Конкретно не знаю. Но, наверное, в центре полузащиты.

— Но там конкуренты будь здоров. Жулиану, Хави Гарсия, Эрнани, Нобоа…

— Я три с половиной года провел в «Тереке». Понимаю, что мне нужен новый вызов. «Зенит» — подходящий вариант для этого. Готов к конкуренции.

— А еще куда-то звали этим летом?

— Варианты были. Но я бы не хотел конкретизировать.

— «Терек» в минувшем сезоне обыграл «Зенит» в Питере (1:0) и фактически лишил питерцев шансов на попадание в Лигу чемпионов, а также сделал «Спартак» чемпионом. Не боитесь, что вам это припомнят?

— Может быть, в шутку мне это и припомнят, а всерьез — вряд ли. Все-таки у «Спартака» был тогда довольно большой задел. Все понимали, что именно красно-белые станут чемпионами.

— Но ведь ЦСКА в итоге опередил «Зенит» после того матча…

— Ну что ж. Это футбол. Кто-то теряет очки, кто-то набирает. «Тереку» тоже не хватило одного очка для попадания в Лигу Европы.

— Финансовый фактор тоже сыграл свою роль в этом переходе?