Далер Кузяев: Судьба Новосельцева? Перехожу в «Зенит» не для галочки
Новичок «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал «СЭ» свое возвращение в
Санкт-Петербург.
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— Впервые об интересе «Зенита» узнал недавно. Недели две назад. Все переговоры вел мой отец. О том, что перехожу в питерский клуб, узнал буквально пять дней назад, — сказал Кузяев.
— Наверное, ни секунды не сомневались, что надо переходить?
— Вы знаете, в тот момент больше был занят учебой.
— ?!
— Оканчивал магистратуру на факультете менеджмента. Как я уже сказал, все переговоры вел отец — как с «Ахматом», так и с «Зенитом». Конечно, папа вводил меня в курс дела, но о конкретике я узнал буквально недавно.
— Как думаете, почему именно на вас обратил внимание «Зенит»?
— Слышал, что питерский клуб возвращает своих воспитанников. Наверное, еще
— По ходу прошедшего сезона было ощущение, что можете обратить на себя внимание со стороны российских грандов?
— Да даже не думал об этом. Знаете, все так быстро получилось. Не было времени еще все осознать. Оказался в «Зените, очень этому рад.
— Вы с
— Нет, лично со мной никто не говорил. Все мои дела вел отец.
— А у вас перед глазами не стоит пример защитника Ивана Новосельцева, который перешел в «Зенит» из «Ростова» и оказался в глубоком запасе?
— Риск есть всегда. Но все зависит от человека. Я надеюсь, что со мной такого не случится. Перехожу в «Зенит» не для галочки, а чтобы закрепиться в основном составе.
— На какой позиции вас видит Роберто Манчини?
— Конкретно не знаю. Но, наверное, в центре полузащиты.
— Но там конкуренты будь здоров. Жулиану, Хави Гарсия, Эрнани, Нобоа…
— Я три с половиной года провел в «Тереке». Понимаю, что мне нужен новый вызов. «Зенит» — подходящий вариант для этого. Готов к конкуренции.
— А еще
— Варианты были. Но я бы не хотел конкретизировать.
— «Терек» в минувшем сезоне обыграл «Зенит» в Питере (1:0) и фактически лишил питерцев шансов на попадание в Лигу чемпионов, а также сделал «Спартак» чемпионом. Не боитесь, что вам это припомнят?
— Может быть, в шутку мне это и припомнят, а всерьез — вряд ли.
— Но ведь ЦСКА в итоге опередил «Зенит» после того матча…
— Ну что ж. Это футбол.
— Финансовый фактор тоже сыграл свою роль в этом переходе?
— Очень маленькую роль. Прежде всего, хотел оказаться в таком
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