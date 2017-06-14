Булыкин: Работа с молодыми игроками станет одной из задач в ФК «Локомотив»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду «Локомотив» объявил о назначении Булыкина на эту должность.

«Первостепенная задача — налаживание работы с нашими молодыми футболистами, в ближайшее время мы будем обсуждать этот вопрос. Я поиграл в Нидерландах и Бельгии, где очень хорошо воспитывают молодежь, — сказал Булыкин. — И мы хотим, чтобы “Локомотив” тоже растил хорошую молодежь, обеспечивал молодыми игроками не только свою команду, но и сборную России. Ближайшей нашей задачей, помимо трансферов, является выращивание молодых футболистов, чтобы потом доверять им при включении их в основной состав».

Булыкин сообщил, что будет работать в штате клуба. «Я буду там работать на постоянной основе», — отметил он.

Дмитрий Булыкин выступал за «Локомотив» в качестве игрока с 1995 по 2001 год. В составе команды он провел 89 матчей и забил 24 мяча, стал трехкратным обладателем Кубка России.