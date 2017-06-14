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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30075940/
14 июня 2017, 21:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

А. Березуцкий и Дзагоев тренировались в общей группе ЦСКА

Группа игроков ЦСКА, не задействованных в матчах национальных сборных своих стран, прибыла в австрийский Бад-Тацмансдорф и начала работу в местном футбольном комплексе.

Группа игроков ЦСКА не задействованных в матчах национальных сборных своих стран прибыла в австрийский <nobr>Бад-Тацмансдорф</nobr> и начала работу в местном футбольном комплексе. Увеличить
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«Сейчас в расположении нашей команды находятся следующие армейские футболисты: вратари Илья Помазун и Павел Овчинников, защитники Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и Никита Чернов, полузащитники Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Иван Олейников, Хетаг Хосонов, Александр Макаров и Дмитрий Ефремов, нападающие Витиньо, Фёдор Чалов и Тимур Жамалетдинов. Также с командой работает голкипер Антон Антипов из нальчикского “Спартака”.

Отметим, что Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев, получившие повреждения в концовке предыдущего сезона, занимались в общей группе. Таким образом, по индивидуальному плану тренировался только Сергей Игнашевич, перенёсший недавно операцию на стопе. В начале следующей недели в одной из австрийских клиник нашему защитнику будут сделаны контрольные снимки, после чего станут ясны ориентировочные сроки его возвращения в строй», — информирует сайт ЦСКА.

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