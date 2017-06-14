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14 июня 2017, 21:02 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Новый Денисов. Кто такой Кузяев

«Зенит» подписал контракт с 24-летним полузащитником Далером Кузяевым. «СЭ» с помощью данных InStat объясняет, почему этот футболист принесет пользу «Зениту».

СЭ объясняет почему этот футболист принесет пользу Зениту. Увеличить
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ВОСПИТАННИК-УНИВЕРСАЛ

«Я возвращаюсь в родной город», — первым делом сказал Кузяев после смены клуба. На самом деле это не так. Новобранец сине-бело-голубых родился в Набережных Челнах, а футболом начал заниматься в Оренбурге — в местном «Газовике» на рубеже веков работал его отец Адьям. В 14 лет Кузяев оказался в академии «Зенита», а после выпускного сразу попал в молодежную команду. В сезоне-2011/12 хавбек играл за «Зенит-М» в первенстве России среди ЛФК с такими клубами, как «Металлург-ТФЗ» из Тихвина или «Фосфорит» из Кингисеппа. В том турнире Кузяев даже забил два мяча.

Год спустя полузащитник перебрался в «Карелию» к своему папе, потом переехал в «Нефтехимик», а в 2013-м Кузяев наконец-то попал на радар клуба премьер-лиги. В «Тереке» юноша поначалу выходил на замену, но в ноябре 2014-го триумфально дебютировал в основе — его голевая передача помогла грозненцам сенсационно одолеть «Зенит» на «Петровском». Тогда Кузяев играл в центре полузащиты, и именно это место предпочитает сам футболист. Но Рашид Рахимов в сезоне-2014/15 частенько выпускал его на правом фланге обороны. Наверняка универсализм футболиста понадобится и Роберто Манчини.

До сборной России Кузяев пока еще не добрался, но хавбека теоретически может переманить к себе Федерация футбола Таджикистана, где родился его папа. «У отца были какие-то разговоры со знакомыми по этому поводу, но мы такой вариант даже не рассматриваем, — говорит Кузяев. — Я не чувствую себя причастным к сборной Таджикистана. Я родился здесь и хочу выступать только за сборную России». И хорошо для «Зенита» — легионеров у сине-бело-голубых и так в достатке.

ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТЫЙ

Одни опорные полузащитники берут свое цепкостью, другие — хороши в верховой борьбе, третьи — лучше всех выбирают позицию и отбирают мячи. У Кузяева нет явной отличительной черты: он хорош во всем понемногу, хотя ни в одном компоненте не показывает заоблачных цифр. Но это и здорово: для опорника лучше быть всесторонне развитым, чем, к примеру, быть мастером перехватов и постоянно не успевать за подбором.

Впрочем, по некоторым показателям Кузяев находится в двадцатке среди всех футболистов чемпионата России. В частности, по числу участий в единоборствах — в 27 матчах полузащитник вступал в дуэли 551 раз (примерно 20 за игру). Среди опорных хавбеков премьер-лиги лучший результат только у Вернблума и Гола. Конечно, этот показатель не совсем объективен, потому что Кузяев сыграл почти во всех матчах чемпионата, поэтому априори превосходит многих конкурентов. Но и процент выигранных единоборств у полузащитника достаточно высок — (54%).

По количеству совершенных отборов Кузяева не превзошел никто в этом сезоне. Экс-хавбек «Терека» 99 раз отбирал мяч у соперников — такие же цифры у защитника «Оренбурга» Полуяхтова. Вступал в отбор воспитанник «Зенита» тоже очень часто — 169 раз. Чаще — только армеец Головин.

КАНДИДАТ В ОСНОВУ

Когда «Зенит» анонсировал переход опорного полузащитника в Твиттере, многие пользователи в комментариях упоминали фамилию Денисова. Еще неизвестно, кто принес бы «Зениту» больше пользы — уже немолодой хавбек со скверным характером или Кузяев, которого далеко не все болельщики петербургского клуба знали до трансфера.

Статистика Кузяева и Денисова в минувшем чемпионате сопоставима: новичок «Зенита» превосходит конкурента по среднему числу единоборств за матч и количеству отборов, а полузащитник «Локомотива» лучше в перехватах и отборах. При этом по проценту выигранных дуэлей — абсолютное равенство (54%). Поэтому очевидно, что «Зенит» сделал верный выбор в пользу Кузяева (если вообще этот выбор был).

Любопытно и сравнить цифры других центральных хавбеков «Зенита». Несомненно, петербуржцы до сих пор переживают потерю Витселя, который мог заниматься десятью вещами одновременно, но и с разрушением чужих атак в центральной зоне у сине-бело-голубых большие проблемы. У «Зенита» есть один центральный хавбек с точностью паса выше 90% и выдающимися показателями по среднему числу единоборств (речь о Хави Гарсии). Но статистика остальных хавбеков не впечатляет.

Цифры Кузяева тоже не выдающиеся, но он весь сезон провел в более слабой команде, где было труднее выигрывать единоборства. К тому же, у новичка «Зенита» есть потенциал, а многие его конкуренты уже достигли потолка. Вполне возможно, что в лице Кузяева сине-бело-голубые приобрели нового Денисова, который скоро заиграет за сборную России.

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