Новый Денисов. Кто такой Кузяев
«Зенит» подписал контракт с 24-летним полузащитником Далером Кузяевым. «СЭ» с помощью данных InStat объясняет, почему этот футболист принесет пользу «Зениту».
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Видимо, что-то случилось...
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«Я возвращаюсь в родной город», — первым делом сказал Кузяев после смены клуба. На самом деле это не так. Новобранец
Год спустя полузащитник перебрался в «Карелию» к своему папе, потом переехал в «Нефтехимик», а в 2013-м Кузяев
До сборной России Кузяев пока еще не добрался, но хавбека теоретически может переманить к себе Федерация футбола Таджикистана, где родился его папа. «У отца были
ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТЫЙ
Одни опорные полузащитники берут свое цепкостью, другие — хороши в верховой борьбе, третьи — лучше всех выбирают позицию и отбирают мячи. У Кузяева нет явной отличительной черты: он хорош во всем понемногу, хотя ни в одном компоненте не показывает заоблачных цифр. Но это и здорово: для опорника лучше быть всесторонне развитым, чем, к примеру, быть мастером перехватов и постоянно не успевать за подбором.
Впрочем, по некоторым показателям Кузяев находится в двадцатке среди всех футболистов чемпионата России. В частности, по числу участий в единоборствах — в 27 матчах полузащитник вступал в дуэли 551 раз (примерно 20 за игру). Среди опорных хавбеков
По количеству совершенных отборов Кузяева не превзошел никто в этом сезоне.
КАНДИДАТ В ОСНОВУ
Когда «Зенит» анонсировал переход опорного полузащитника в Твиттере, многие пользователи в комментариях упоминали фамилию Денисова. Еще неизвестно, кто принес бы «Зениту» больше пользы — уже немолодой хавбек со скверным характером или Кузяев, которого далеко не все болельщики петербургского клуба знали до трансфера.
Статистика Кузяева и Денисова в минувшем чемпионате сопоставима: новичок «Зенита» превосходит конкурента по среднему числу единоборств за матч и количеству отборов, а полузащитник «Локомотива» лучше в перехватах и отборах. При этом по проценту выигранных дуэлей — абсолютное равенство (54%). Поэтому очевидно, что «Зенит» сделал верный выбор в пользу Кузяева (если вообще этот выбор был).
Любопытно и сравнить цифры других центральных хавбеков «Зенита». Несомненно, петербуржцы до сих пор переживают потерю Витселя, который мог заниматься десятью вещами одновременно, но и с разрушением чужих атак в центральной зоне у
Цифры Кузяева тоже не выдающиеся, но он весь сезон провел в более слабой команде, где было труднее выигрывать единоборства. К тому же, у новичка «Зенита» есть потенциал, а многие его конкуренты уже достигли потолка. Вполне возможно, что в лице Кузяева
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