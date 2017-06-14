Новый Денисов. Кто такой Кузяев

ВОСПИТАННИК-УНИВЕРСАЛ

«Я возвращаюсь в родной город», — первым делом сказал Кузяев после смены клуба. На самом деле это не так. Новобранец сине-бело-голубых родился в Набережных Челнах, а футболом начал заниматься в Оренбурге — в местном «Газовике» на рубеже веков работал его отец Адьям. В 14 лет Кузяев оказался в академии «Зенита», а после выпускного сразу попал в молодежную команду. В сезоне-2011/12 хавбек играл за «Зенит-М» в первенстве России среди ЛФК с такими клубами, как «Металлург-ТФЗ» из Тихвина или «Фосфорит» из Кингисеппа. В том турнире Кузяев даже забил два мяча.

Год спустя полузащитник перебрался в «Карелию» к своему папе, потом переехал в «Нефтехимик», а в 2013-м Кузяев наконец-то попал на радар клуба премьер-лиги. В «Тереке» юноша поначалу выходил на замену, но в ноябре 2014-го триумфально дебютировал в основе — его голевая передача помогла грозненцам сенсационно одолеть «Зенит» на «Петровском». Тогда Кузяев играл в центре полузащиты, и именно это место предпочитает сам футболист. Но Рашид Рахимов в сезоне-2014/15 частенько выпускал его на правом фланге обороны. Наверняка универсализм футболиста понадобится и Роберто Манчини.

До сборной России Кузяев пока еще не добрался, но хавбека теоретически может переманить к себе Федерация футбола Таджикистана, где родился его папа. «У отца были какие-то разговоры со знакомыми по этому поводу, но мы такой вариант даже не рассматриваем, — говорит Кузяев. — Я не чувствую себя причастным к сборной Таджикистана. Я родился здесь и хочу выступать только за сборную России». И хорошо для «Зенита» — легионеров у сине-бело-голубых и так в достатке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Итак, воспитанник петербургского футбола возвращается в «Зенит»!<a href="https://t.co/baDL2i0xGE">https://t.co/baDL2i0xGE</a> … <a href="https://t.co/EAUrx6UcQs">pic.twitter.com/EAUrx6UcQs</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/875008382352142336">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТЫЙ

Одни опорные полузащитники берут свое цепкостью, другие — хороши в верховой борьбе, третьи — лучше всех выбирают позицию и отбирают мячи. У Кузяева нет явной отличительной черты: он хорош во всем понемногу, хотя ни в одном компоненте не показывает заоблачных цифр. Но это и здорово: для опорника лучше быть всесторонне развитым, чем, к примеру, быть мастером перехватов и постоянно не успевать за подбором.

Впрочем, по некоторым показателям Кузяев находится в двадцатке среди всех футболистов чемпионата России. В частности, по числу участий в единоборствах — в 27 матчах полузащитник вступал в дуэли 551 раз (примерно 20 за игру). Среди опорных хавбеков премьер-лиги лучший результат только у Вернблума и Гола. Конечно, этот показатель не совсем объективен, потому что Кузяев сыграл почти во всех матчах чемпионата, поэтому априори превосходит многих конкурентов. Но и процент выигранных единоборств у полузащитника достаточно высок — (54%).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Официально! Далер Кузяев переходит в "Зенит" <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a> ! Желаем успехов, Далер! <a href="https://t.co/cyS6hrW6cn">https://t.co/cyS6hrW6cn</a> <a href="https://t.co/Z8A7iuDJCU">pic.twitter.com/Z8A7iuDJCU</a></p>— FC Akhmat Grozny ⚽️ (@akhmatgrozny) <a href="https://twitter.com/akhmatgrozny/status/875009272282853376">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По количеству совершенных отборов Кузяева не превзошел никто в этом сезоне. Экс-хавбек «Терека» 99 раз отбирал мяч у соперников — такие же цифры у защитника «Оренбурга» Полуяхтова. Вступал в отбор воспитанник «Зенита» тоже очень часто — 169 раз. Чаще — только армеец Головин.

КАНДИДАТ В ОСНОВУ

Когда «Зенит» анонсировал переход опорного полузащитника в Твиттере, многие пользователи в комментариях упоминали фамилию Денисова. Еще неизвестно, кто принес бы «Зениту» больше пользы — уже немолодой хавбек со скверным характером или Кузяев, которого далеко не все болельщики петербургского клуба знали до трансфера.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Далер Кузяев на вечерней тренировке попрощался с партнерами по команде <a href="https://twitter.com/akhmatgrozny">@akhmatgrozny</a> . Удачи, Далер! <a href="https://t.co/mrCiYUde7e">pic.twitter.com/mrCiYUde7e</a></p>— FC Akhmat Grozny ⚽️ (@akhmatgrozny) <a href="https://twitter.com/akhmatgrozny/status/875035411302801408">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Статистика Кузяева и Денисова в минувшем чемпионате сопоставима: новичок «Зенита» превосходит конкурента по среднему числу единоборств за матч и количеству отборов, а полузащитник «Локомотива» лучше в перехватах и отборах. При этом по проценту выигранных дуэлей — абсолютное равенство (54%). Поэтому очевидно, что «Зенит» сделал верный выбор в пользу Кузяева (если вообще этот выбор был).

Любопытно и сравнить цифры других центральных хавбеков «Зенита». Несомненно, петербуржцы до сих пор переживают потерю Витселя, который мог заниматься десятью вещами одновременно, но и с разрушением чужих атак в центральной зоне у сине-бело-голубых большие проблемы. У «Зенита» есть один центральный хавбек с точностью паса выше 90% и выдающимися показателями по среднему числу единоборств (речь о Хави Гарсии). Но статистика остальных хавбеков не впечатляет.