Задолженность «Динамо» перед Eflen Constructions Ltd. существенно снижена

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Заседание президиума ВФСО «Динамо» состоялось в среду в Москве. Как отмечается, президиум одобрил трехсторонний меморандум о намерениях между ВФСО «Динамо», ФК «Динамо» и Eflen Constructions Ltd.

«В результате проведенной руководством центрального совета ВФСО «Динамо» серии переговоров достигнута договоренность о существенном снижении суммы долга. В соответствии с меморандумом предусматривается погашение задолженности футбольного клуба «Динамо» перед Eflen Constructions путем передачи обществом «Динамо» компании 17,3% участия в уставном капитале ЗАО «УК «Динамо». Совершение сделок по вышеуказанному меморандуму ликвидирует долговую нагрузку футбольного клуба, что позволит ему участвовать в европейских кубках. Кроме этого улучшится инвестиционная и спонсорская привлекательность ФК «Динамо», — говорится на официальном сайте ВФСО «Динамо».

В сезоне-2014/15 финансовая деятельность «Динамо» вызвала беспокойство у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В отношении клуба было открыто расследование, выявившее грубые нарушения правил финансового «фэйр-плей» УЕФА. 19 июня 2015 года было объявлено об исключении «Динамо» из числа участников Лиги Европы сезона-2015/16, куда команда вышла благодаря четвертому месту в чемпионате России.

Осенью 2016 года общий долг московского «Динамо» составлял около 13 млрд рублей. В феврале стало известно, что единственная задолженность, которая осталась у «Динамо», — это непогашенный кредит перед кипрской компанией Eflen Constructions, а остальные были ликвидированы за счет продажи принадлежавших клубу нежилых помещений, парковочных мест, входивших в строящийся комплекс «ВТБ Арена парк».