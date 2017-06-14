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14 июня 2017, 20:09 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Денис Глушаков: Всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил

Полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков заявил, что всегда мечтал выступать за красно-белых и объяснил, почему в итоге попал в «Локомотив». 30-летний футболист играет за «Спартак» с 2013 года и в минувшем сезоне стал чемпионом России.

Полузащитник сборной России и Спартака Денис <span class=error>Глушаков</span> заявил что всегда мечтал выступать за <nobr>красно-белых</nobr> и объяснил почему в итоге попал в Локомотив. Увеличить
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— Сборная — это Родина моя, — цитирует «Спорт FM» Глушакова. — Это там, где я родился. Моя гордость. Я патриот своей страны. Если скажут мне куда-то идти, я пойду за Россию и за команду.

В детстве я мечтал играть и в футбольном клубе и в сборной. Без мечты ведь никуда. Она и есть стимул. В 90-х смотрел, как играет «Спартак», который всех выносил и хотел тоже туда попасть. Смотрел игры сборной, как они обыгрывали Францию. Мечтал в нее попасть. Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил никогда. У меня реально есть тетрадки с фотографиями и автографами Цымбаларя, Тихонова, Робсона, Титова. А то, что я играл в «Локомотиве» — это так судьба сложилась.

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