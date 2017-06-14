Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30075258/
14 июня 2017, 20:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Булыкин назначен советником президента «Локомотива»

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин назначен советником президента ФК «Локомотив».

<nobr>Экс-нападающий</nobr> Локомотива и сборной России Дмитрий <span class=error>Булыкин</span> назначен советником президента ФК Локомотив. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Дмитрий Олегович займётся вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба. В этом ему помогут знания и опыт, накопленные за время карьеры в Германии и Голландии.

Отметим, что первые шаги в футболе Дмитрий Булыкин сделал в школе «Локомотива» и провёл несколько успешных сезонов в команде мастеров. В составе «Локо» он трижды становился обладателем Кубка России, дважды серебряным призёром чемпионата России, бронзовым призёром чемпионата России. За «Локомотив» провёл 89 матчей и забил 24 гола. Желаем успехов в работе! — информирует официальный сайт «Локомотива».

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Вратарь-рекордсмен ЧР Медведев подписал контракт с московским ФК «Локомотив»

Вратарь-рекордсмен ЧР Медведев подписал контракт с московским ФК «Локомотив»

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Никитой Медведевым, который в минувшем сезоне был футболистом «Ростова».
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?