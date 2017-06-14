ФК «Тосно» сыграет с «Динамо-Спб», «Химками», «Спартаком-2» на сборе в Подмосковье
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. «Тосно» сыграет с санкт-петербургским «Динамо-Спб», подмосковными «Химками» и московским «Спартаком-2» на сборе в подмосковном Бору, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ленинградской области.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч «Тосно» с «Динамо-Спб» состоится 18 июня, с «Химками» — 21 июня, со «Спартаком-2» — 24 июня. Сбор команды в Бору завершится 25 июня.
«Тосно» в минувшем сезоне пробился в Российскую футбольную
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter