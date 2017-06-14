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14 июня 2017, 19:28 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Тосно» сыграет с «Динамо-Спб», «Химками», «Спартаком-2» на сборе в Подмосковье

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. «Тосно» сыграет с санкт-петербургским «Динамо-Спб», подмосковными «Химками» и московским «Спартаком-2» на сборе в подмосковном Бору, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ленинградской области.

<span class=error>Тосно</span> сыграет с <nobr>санкт-петербургским</nobr> Динамо-<span class=error>Спб</span> подмосковными Химками и московским Спартаком-2 на сборе в подмосковном Бору сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ленинградской области. Увеличить
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Матч «Тосно» с «Динамо-Спб» состоится 18 июня, с «Химками» — 21 июня, со «Спартаком-2» — 24 июня. Сбор команды в Бору завершится 25 июня.

«Тосно» в минувшем сезоне пробился в Российскую футбольную премьер-лигу.

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