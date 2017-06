«Зенит» заплатил «Ахмату» за трансфер Кузяева € 4 млн

Дорогие друзья! Полузащитник Далер Кузяев переходит в футбольный клуб "Зенит". Трансферы являются частью футбола. Для того, чтобы приобретать новых игроков, клубы обязаны совершать выгодные сделки. Сумма трансфера - 4 миллиона евро. Как известно, именно в нашем коллективе раскрылся талант Далера и он заиграл на высоком уровне. Желаю Далеру Кузяеву профессионального роста, выражаю признательность и благодарность за годы, проведённые в нашем клубе. После завершения сезона мы объявляли, что будут заключены контракты с несколькими игроками. Уже в ближайшие дни к команде присоединится первый новичок, работа на трансферном рынке продолжается. В своей новейшей истории футбольный клуб "АХМАТ" будет придерживаться стратегии нарастающего развития. Клуб будет стремиться к тому, чтобы заключать контракты с футболистами высокого уровня, а игра в исполнении команды радовала болельщиков. #Кадыров #Даудов #Ахмат #Грозный #Футбол

A post shared by М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095) on Jun 14, 2017 at 8:01am PDT