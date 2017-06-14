Шамиль Газизов: «Уфа» усилится двумя иностранцами

— В каком состоянии переговоры с Беленовым?

— В рабочем состоянии все находится, мы бы хотели закрыть этот вопрос быстрее, но не получается по ряду причин, — сказал Газизов. — Думаю, к 20 июня все станет ясно. Хотели бы его сохранить, поэтому все задерживается. У него есть очень хорошее предложение, которое мы не перебьем. Мы ему предлагаем меньше, но ему понравилось в нашем клубе, есть моменты, которые зацепили здесь Сашу. Мы надеемся на хороший результат в переговорах, он — известный футболист, вызывается в сборную России.

— «Уфа» пока без новичков, стоит ожидать в ближайшее время?

— Стоит, но максимум два человека, иностранцы. Самое главное, что весь костяк команды сохранился, хотя были предложения по определенным игрокам, но они не всех устроили, по крайней мере, не устроила нас компенсация. Удалось договориться с ребятами, все очень трепетно относятся к команде, клубу, городу, республике, поэтому это все сдерживает.

— В прошлом сезоне вы поставили цель попасть в восьмерку и выполнили задачу. Что теперь?

— Мы задрали приличную планку, 7 место — огромное достижение для команды, для республики. Если удастся повторить, то это будет большое достижение, очень серьезный результат. Тогда мы закрепимся как середняк, как создавшийся клуб, как инфраструктура, как серьезная единица. Этот год будет сложным, но мы смотрим вперед и надеемся на определенный прогресс, по крайней мере, прогресс в игре. Мы хотим больше забивать, больше радовать своих болельщиков, все к этому идет, Сергей Богданович движется в этом направлении.

— Как вам календарь чемпионата?

— Нормальный календарь, мы редко критикуем. В этом году весна была сложная, особенно апрель, мы выдержали и в мае показали неплохие игры. Верим, что сложится все хорошо.