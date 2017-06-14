Вратарь-рекордсмен ЧР Медведев подписал контракт с московским ФК «Локомотив»

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Как сообщается, стороны подписали соглашение сроком на пять лет. Медведев пополнил «Локомотив» на правах свободного агента, так как ранее истек срок его контракта с «Ростовом».

В сезоне-2016/17 22-летний Медведев установил рекорд по количеству минут без пропущенных голов в матчах чемпионата России — 988. Медведев перешел в «Ростов» в феврале 2016 года из ижевского «Зенита».