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14 июня 2017, 18:21 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Вратарь-рекордсмен ЧР Медведев подписал контракт с московским ФК «Локомотив»

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Никитой Медведевым, который в минувшем сезоне был футболистом «Ростова».

Московский Локомотив на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Никитой <span class=error>Медведевым</span> который в минувшем сезоне был футболистом Ростова. Увеличить
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Как сообщается, стороны подписали соглашение сроком на пять лет. Медведев пополнил «Локомотив» на правах свободного агента, так как ранее истек срок его контракта с «Ростовом».

В сезоне-2016/17 22-летний Медведев установил рекорд по количеству минут без пропущенных голов в матчах чемпионата России — 988. Медведев перешел в «Ростов» в феврале 2016 года из ижевского «Зенита».

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