«Зенит» подписал Кузяева

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Кузяев является воспитанником сине-бело-голубых. Но он никогда не выступал за «Зенит» на взрослом уровне.