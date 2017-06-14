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14 июня 2017, 18:23 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» подписал Кузяева

По информации «СЭ», полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев перешел в «Зенит». 24-летний футболист стал первым трансфером сине-бело-голубых при Роберто Манчини.

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Кузяев является воспитанником сине-бело-голубых. Но он никогда не выступал за «Зенит» на взрослом уровне.

За свою карьеру Кузяев поиграл за «Карелию», «Нефтехимик», а в 2014 году перешел в «Ахмат». В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах премьер-лиги, отметившись двумя результативными передачами.

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