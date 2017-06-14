«Зенит» подписал Кузяева
По информации «СЭ», полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев перешел в «Зенит». 24-летний футболист стал первым трансфером
сине-бело-голубых при Роберто Манчини.
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Кузяев является воспитанником
За свою карьеру Кузяев поиграл за «Карелию», «Нефтехимик», а в 2014 году перешел в «Ахмат». В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах
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