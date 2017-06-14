«Локомотив» продлил контракт с защитником Михаликом до конца сезона-2017/18
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с защитником Тарасом Михаликом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Новое соглашение с 33-летним игроком рассчитано до конца сезона-2017/18.
«Рад, что мое время в “Локомотиве” продолжается и наше расставание с болельщиками не будет долгим, — сказал Михалик. — Впереди насыщенный сезон, еврокубки, большие задачи. Уже пришло предвкушение: команда собирается после отпуска, мы обсуждаем предстоящие сборы».
Михалик выступает за «Локомотив» с 2013 года. В составе железнодорожников украинец стал двукратным обладателем Кубка России, бронзовым призером чемпионата страны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter