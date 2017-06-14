«Локомотив» продлил контракт с защитником Михаликом до конца сезона-2017/18

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Новое соглашение с 33-летним игроком рассчитано до конца сезона-2017/18.

«Рад, что мое время в “Локомотиве” продолжается и наше расставание с болельщиками не будет долгим, — сказал Михалик. — Впереди насыщенный сезон, еврокубки, большие задачи. Уже пришло предвкушение: команда собирается после отпуска, мы обсуждаем предстоящие сборы».

Михалик выступает за «Локомотив» с 2013 года. В составе железнодорожников украинец стал двукратным обладателем Кубка России, бронзовым призером чемпионата страны.