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14 июня 2017, 18:03 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» продлил контракт с защитником Михаликом до конца сезона-2017/18

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с защитником Тарасом Михаликом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Новое соглашение с 33-летним игроком рассчитано до конца сезона-2017/18.

«Рад, что мое время в “Локомотиве” продолжается и наше расставание с болельщиками не будет долгим, — сказал Михалик. — Впереди насыщенный сезон, еврокубки, большие задачи. Уже пришло предвкушение: команда собирается после отпуска, мы обсуждаем предстоящие сборы».

Михалик выступает за «Локомотив» с 2013 года. В составе железнодорожников украинец стал двукратным обладателем Кубка России, бронзовым призером чемпионата страны.

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