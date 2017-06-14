«Ибрагимович? Мне достаточно Халка». Дзюба — о травме и перестановках в «Зените»
Артем Дзюба и Андрей Лунев успешно прошли медосмотр, но сбор «Зенита» они начнут по индивидуальной программе.
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Артем Дзюба: Не понимаю, откуда взялась информацию про операцию
Артем Дзюба в этот день очень торопился, поэтому медосмотр прошел первым. Очень мало времени у форварда было и на общение с журналистами: на вопросы Артем отвечал на ходу.
— Отпуск? Провел время с семьей.
— Когда у вас операция?
— Операции не будет, ее не требуется. Не понимаю, откуда взялась информация про нее.
— Вылечили иголками?
— Нет, просто нужно закачивать ногу,
— Как относитесь к слухам по поводу Ибрагимовича в «Зените»?
— Положительно, я только за. Но, думаю, это вряд ли возможно, ведь многие клубы хотят его видеть у себя, да и «Манчестер Юнайтед» вряд ли его отпустит просто так. А вообще, если этот трансфер случится — это будет прекрасным чудом. Я слышал еще, что Халк может вернуться. Халка мне будет достаточно, — еще раз улыбнулся Дзюба, натянул толстовку и убежал в машину.
Андрей Лунев: Надеюсь, останутся старые тренеры вратарей
Еще один россиянин, который не попал в сборную России
— Поеду на сбор со всеми, но первые
— Что знаете о Роберто Манчини?
— Он работал в хороших командах. Надеюсь, у нас с ним все сложится.
— Что ждете от работы с новым тренером вратарей?
— Жду, что старые останутся (смеется). Я вообще ничего не знаю, кто из них будет с нами работать. Разве Томислав Рогич не остается? Я с ним вчера разговаривал вроде.
— Мы не знаем.
— Вот и я ничего не знаю, — вздохнул Лунев. — Пока даже не говорили, когда полетим на сбор.
— Что знаете про вратарскую школу Италии?
— У них все в порядке, посмотрите на Буффона. Но у нас тоже отличная! Дасаев, например, прекрасный вратарь был.
— Куда летали в отпуск?
— В Италию как раз. В тот момент, когда назначили Манчини, был в Риме. Посмотрел на столицу, было интересно.
— Футбол в отпуске смотрели?
— Да, посмотрел по местному телевидению переходные матчи Серии В и С. Ну и матч России против Чили поглядел….
После этого Андрея Лунева спросили про игру сборной России, а он неожиданно ответил, но потом попросил его рассуждения не публиковать. Поэтому будем считать, что на этом интервью с Луневым закончилось.
Вместо Андрея к журналистам вышел другой голкипер — 18-летний Никита Гойло.
— Похоже, поеду на сбор с основным составом, но это не точно. Никто еще это пока что не подтвердил. Отпуск был небольшой, но хочется уже поскорее уехать на сборы — девушка моя надоела уже. Шутка!
— Конец сезона вы провели в «Зените-2». Владислав Радимов после последнего матча прощался с командой?
— Нет, тогда ведь еще было непонятно, что он уходит. Немного грустно, ведь Владислав Николаевич — отличный специалист, который умело настраивал нас на игры.
Еще один футболист «Зенита-2» Александр Рязанцев вышел с медосмотра с яблоком в руке, променяв на него свои любимые пирожки. От комментариев полузащитник отказался, а на вопрос о том, летит ли на сборы ответил — «сейчас узнаю».
Многое станет понятно 15 июня, когда «Зенит» отправится в Австрию.
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