«СКА-Хабаровск» продлил контракты с Дедечко, Криворучко, Эдиевым и Калинским

О сроках новых соглашений, которые игроки подписали с дальневосточной командой, не сообщается.

Криворучко и Дедечко выступает за СКА с лета 2016 года, Калинский защищает цвета хабаровской команды с 2015 года, а Эдиев — с 2014-го.

Клуб из Хабаровска по итогам завершившегося сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занял четвертое место и впервые в истории пробился в РФПЛ, обыграв в стыковых матчах «Оренбург».