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14 июня 2017, 16:42 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» продлил контракты с Дедечко, Криворучко, Эдиевым и Калинским

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. «СКА-Хабаровск» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами команды: вратарем Александром Криворучко, защитником Исмаилом Эдиевым, а также полузащитниками Денисом Дедечко и Николаем Калинским.

О сроках новых соглашений, которые игроки подписали с дальневосточной командой, не сообщается.

Криворучко и Дедечко выступает за СКА с лета 2016 года, Калинский защищает цвета хабаровской команды с 2015 года, а Эдиев — с 2014-го.

Клуб из Хабаровска по итогам завершившегося сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занял четвертое место и впервые в истории пробился в РФПЛ, обыграв в стыковых матчах «Оренбург».

СКА-Хабаровск
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МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Лучший бомбардир футбольного клуба «СКА-Хабаровск» по итогам минувшего сезона Руслан Корян подписал новый контракт и поможет хабаровской команде в дебютном сезоне в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), сообщается в клубном микроблоге «СКА-Хабаровска» в Twitter.
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