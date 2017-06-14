«СКА-Хабаровск» продлил контракты с Дедечко, Криворучко, Эдиевым и Калинским
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. «СКА-Хабаровск» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами команды: вратарем Александром Криворучко, защитником Исмаилом Эдиевым, а также полузащитниками Денисом Дедечко и Николаем Калинским.
О сроках новых соглашений, которые игроки подписали с дальневосточной командой, не сообщается.
Криворучко и Дедечко выступает за СКА с лета 2016 года, Калинский защищает цвета хабаровской команды с 2015 года, а Эдиев — с 2014-го.
Клуб из Хабаровска по итогам завершившегося сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занял четвертое место и впервые в истории пробился в РФПЛ, обыграв в стыковых матчах «Оренбург».
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