Фурсенко ждет Денисова и мечтает об Аршавине
«Зенит» может вернуть своих бывших лидеров Андрея Аршавина и Игоря Денисова, «Спартак» усилил тренерский штаб двумя итальянскими специалистами, «Урал» укрепился украинцем Ярославом Годзюром, а «Ростов» отказался от Игоря Гамулы. Клубы Российской футбольной
премлер-лиги набирают активность на трансферном рынке.
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Теперь на берега Невы активно сватают игроков итальянской «Ромы» Константиноса Маноласа и Леандро Паредеса.
Если верить изданию Football Italia, покупка греческого защитника и аргентинского хавбека может обойтись «Зениту» в €50 млн. На этих трансферах якобы настаивает лично новый главный тренер
Предполагаемая стоимость Паредеса составляет €25 млн (специализированный портал TransferMarkt оценивает аргентинца в 13 млн), причем «Зенит» готов платить ему €3 млн в год. Это в три раза больше, чем спортсмен получает в Риме, однако сам он не горит желанием переезжать в Россию.
В минувшем сезоне Паредес провел за «Рому», которой принадлежит до 2019 года, 27 матчей в Серии А, забив три мяча. Манолас, по данным TransferMarkt, стоит еще дороже — 30 млн.
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Не исключено, в команду вернется Игорь Денисов. Опорный полузащитник выступал за питерцев в 2001—2013 годах, вынужденно покинув родной клуб
По сведениям комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, «Зенит» уже активизировал переговоры по аренде исполнителя на один сезон.
Также существует вероятность возвращения в стан четырехкратных чемпионов России их некогда главной звезды и капитана Андрея Аршавина, ныне коротающего век в казахстанском «Кайрате».
Как заявил репортерам Фурсенко, он с «удовольствием» вернул бы футболиста, которого считает «великим мастером».
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Между тем тренерский штаб пополнил итальянец Оресте Чинквини, трудившийся генеральным менеджером сборной России времен Фабио Капелло. Согласно Фурсенко, этот специалист «хорошо разбирается в тонкостях подготовки и организации сборов».
По мнению известного ветерана «Зенита» Константина Лепехина, клуб в своей трансферной политике вновь настроен делать ставку на исполнителей с отечественным гражданством.
«Насколько я понимаю, в «Зените» сейчас делают ставку на россиян и на воспитанников
Чтобы понять, будет ли Игорь играть в стартовом составе, нужно знать, чей инициативой является его аренда. Если это было желанием Роберто Манчини, то полузащитник будет в основе, если это клубная инициатива — то, скорее всего, Денисов не будет попадать в состав.
Трансферы Нобоа и Терентьева также являются подтверждением моих слов. Эквадорец берется как усиление, а россиянин — воспитанник петербургского футбола. Такая политика мне ясна, и я считаю ее вполне оправданной.
В среду утром первую тренировку после выхода из отпуска отработал московский «Спартак». Чемпионы страны провели на футбольном поле порядка 45 минут, отправившись затем в тренажерный зал. В работе с командой дебютировали новые итальянские специалисты, пополнившие штаб Массимо Карреры. 45-летний Аттила Мальфатти долгие годы трудился в академии туринского «Ювентуса», а 59-летний Джорджо Д’Урбано отвечал за физическую подготовку в сборных Италии по горным лыжам и волейболу.
Одновременно официальный ресурс
По утверждению турецкого Milliyet, до конца недели «Спартак» уладит все формальности по продаже Сердара Таски в «Трабзонспор».
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Наводят порядок в собственных ростерах клубы условно второй восьмерки. «Урал» заключил контракт с опытным украинским вратарем Ярославом Годзюром, с 2008 года бессменно выступавшим за грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»).
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