Фурсенко ждет Денисова и мечтает об Аршавине

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Санкт-петербургский «Зенит» верен завету своего нового-старого руководителя Сергея Фурсенко, который обещал «агрессивную трансферную политику» в исполнении клуба в летнее межсезонье. В команду уже перешли из «Ростова» Денис Терентьев и Кристиан Нобоа.

Теперь на берега Невы активно сватают игроков итальянской «Ромы» Константиноса Маноласа и Леандро Паредеса.

Если верить изданию Football Italia, покупка греческого защитника и аргентинского хавбека может обойтись «Зениту» в €50 млн. На этих трансферах якобы настаивает лично новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини, который во вторник прошел официальную презентацию в Питере и сразу же приступил к активной работе.

Предполагаемая стоимость Паредеса составляет €25 млн (специализированный портал TransferMarkt оценивает аргентинца в 13 млн), причем «Зенит» готов платить ему €3 млн в год. Это в три раза больше, чем спортсмен получает в Риме, однако сам он не горит желанием переезжать в Россию.

В минувшем сезоне Паредес провел за «Рому», которой принадлежит до 2019 года, 27 матчей в Серии А, забив три мяча. Манолас, по данным TransferMarkt, стоит еще дороже — 30 млн.

В «Зените» мечтают, что оба потенциальных новичка заменят бельгийского защитника Николаса Ломбертса и португальского экс-капитана Мигеля Данни, от услуг которых было решено отказаться ввиду окончания срока действия контрактов.

Не исключено, в команду вернется Игорь Денисов. Опорный полузащитник выступал за питерцев в 2001—2013 годах, вынужденно покинув родной клуб из-за конфликта с тогдашним наставником Лучано Спаллетти. Сейчас правами на игрока владеет московский «Локомотив», причем полтора месяца назад Денисов провел победный гол в финале Кубка России против екатеринбургского «Урала» в Сочи (2:0).

По сведениям комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, «Зенит» уже активизировал переговоры по аренде исполнителя на один сезон.

Также существует вероятность возвращения в стан четырехкратных чемпионов России их некогда главной звезды и капитана Андрея Аршавина, ныне коротающего век в казахстанском «Кайрате».

Как заявил репортерам Фурсенко, он с «удовольствием» вернул бы футболиста, которого считает «великим мастером».

А вот Златана Ибрагимовича в «Зените» точно не будет. Гипотетический переход, способный по-настоящему «взорвать» трансферный рынок, забраковал лично Манчини. И клубный «твиттер» тут же отписался от странички шведского голеадора.

Между тем тренерский штаб пополнил итальянец Оресте Чинквини, трудившийся генеральным менеджером сборной России времен Фабио Капелло. Согласно Фурсенко, этот специалист «хорошо разбирается в тонкостях подготовки и организации сборов».

По мнению известного ветерана «Зенита» Константина Лепехина, клуб в своей трансферной политике вновь настроен делать ставку на исполнителей с отечественным гражданством.

«Насколько я понимаю, в «Зените» сейчас делают ставку на россиян и на воспитанников санкт-петербургского футбола, которых на столь высоком уровне выступает не так много, — сказал эксперт «Газете.Ru». — С этой точки зрения возможное возращение Денисова вполне оправдано. Насколько он поможет в игровом плане — судить трудно, потому что будут усиления не только россиянами, но и за счет иностранцев.

Чтобы понять, будет ли Игорь играть в стартовом составе, нужно знать, чей инициативой является его аренда. Если это было желанием Роберто Манчини, то полузащитник будет в основе, если это клубная инициатива — то, скорее всего, Денисов не будет попадать в состав.

Трансферы Нобоа и Терентьева также являются подтверждением моих слов. Эквадорец берется как усиление, а россиянин — воспитанник петербургского футбола. Такая политика мне ясна, и я считаю ее вполне оправданной.

В среду утром первую тренировку после выхода из отпуска отработал московский «Спартак». Чемпионы страны провели на футбольном поле порядка 45 минут, отправившись затем в тренажерный зал. В работе с командой дебютировали новые итальянские специалисты, пополнившие штаб Массимо Карреры. 45-летний Аттила Мальфатти долгие годы трудился в академии туринского «Ювентуса», а 59-летний Джорджо Д’Урбано отвечал за физическую подготовку в сборных Италии по горным лыжам и волейболу.

Одновременно официальный ресурс красно-белого клуба проинформировал о продление на год трудовых договоров с остальными ассистентами Карреры — Романом Пилипчуком, тренером вратарей Джанлукой Риомми, специалистом по физподготовке Хавьером Нойя Сальесом и реабилитологом Диего Монтовани. Их контракты будут действовать до 31 мая 2018 года, в то время как наставник связан соглашением до лета 2019-го.

По утверждению турецкого Milliyet, до конца недели «Спартак» уладит все формальности по продаже Сердара Таски в «Трабзонспор».

30-летний немец турецкого происхождения имеет на руках еще год контракта, однако давно хочет сменить место работы, даже несмотря на то, что во второй части минувшего сезона превратился в оплот обороны москвичей.

Наводят порядок в собственных ростерах клубы условно второй восьмерки. «Урал» заключил контракт с опытным украинским вратарем Ярославом Годзюром, с 2008 года бессменно выступавшим за грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»).

Казанский «Рубин» освободил из состава полузащитника Дениса Ткачука, которому пару лет назад выдавались щедрые авансы. Кроме него покидают клуб Динияр Билялетдинов, Владислав Кулик и Инал Гетигежев.