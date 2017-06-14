Футболисты «Тосно» Галиулин и Буйволов продлили контракты с дебютантом РФПЛ
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Футболисты Вагиз Галиулин и Андрей Буйволов продлили свои контракты с «Тосно», сообщается на официальном сайте клуба, который в следующем сезоне будет дебютировать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
Как сообщается, 30-летний Буйволов и 29-летний Галиулин подписали с клубом из Ленинградской области соглашения сроком на два года — до конца сезона-2018/19. Полузащитник Галиулин провел за «Тосно» 33 матча в минувшем сезоне, забив 5 мячей, защитник Буйволов отыграл 35 матчей, отличившись однажды.
Также сообщается, что трудовые отношения с клубом продлил вратарь Александр Гутор, который подписал контакт сроком до конца следующего сезона, а другой голкипер команды Денис Книга покидает «Тосно».
По итогам прошедшего сезона «Тосно» занял второе место в первенстве ФНЛ и впервые в своей истории вышел в РФПЛ.
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