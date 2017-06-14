Футболисты «Тосно» Галиулин и Буйволов продлили контракты с дебютантом РФПЛ

Как сообщается, 30-летний Буйволов и 29-летний Галиулин подписали с клубом из Ленинградской области соглашения сроком на два года — до конца сезона-2018/19. Полузащитник Галиулин провел за «Тосно» 33 матча в минувшем сезоне, забив 5 мячей, защитник Буйволов отыграл 35 матчей, отличившись однажды.

Также сообщается, что трудовые отношения с клубом продлил вратарь Александр Гутор, который подписал контакт сроком до конца следующего сезона, а другой голкипер команды Денис Книга покидает «Тосно».

По итогам прошедшего сезона «Тосно» занял второе место в первенстве ФНЛ и впервые в своей истории вышел в РФПЛ.