Бердыев вернулся домой. Как «Рубин» готовится к новому сезону

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НА БЕРДЫЕВА ВЫШЛИ В МАЕ

9 июня в истории перехода Курбана Бердыева из «Ростова» в «Рубин» была поставлена точка. Спустя три с половиной года один из лучших тренеров России вернулся туда, где добился своих самых больших побед. По утверждению некоторых СМИ, первые переговоры между специалистом и клубом прошли еще зимой, но по информации «Советского спорта» первый раз на Бердыева вышли только в начале мая. Тогда стало понятно, что в «Рубине» грядет смена власти, а кресло президента займет младший сын бывшего главы Татарстана Минтемира Шаймиева Радик Шаймиев, который входит в совет директоров консорциума «ТАИФ». Теперь именно эта группа компаний будет в полном объеме финансировать «Рубин».

Новый президент «Рубина» — человек спортивный и знает, как добиваться больших побед. Большую часть жизни Шаймиев занимался автогонками, но из-за новой должности ему пришлось расстаться за любимым хобби.

«С 1 июня я не автогонщик, на крючочек повесил свой легендарный шлем, в котором побеждал на многих соревнованиях. Костюм обязательно оставлю для легкой ностальгии — она должна быть», — рассказал Шаймиев в интервью «Реальному времени».

ИЗ «РОСТОВА» НА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Бердыев, кстати, на предложение «Рубина» ответил согласием далеко не сразу. 64-летний тренер «прикипел» к «Ростову». Ему нравится южный город, где его считают волшебником. Творец желто-синих побед до последнего ждал, что спонсор, который поможет «Ростову» решать серьезные турнирные задачи, все-таки найдется, но — не судьба. На ужине, посвященному завершению сезона, Бердыев косвенно намекнул, что на Дону, скорее всего, не останется.

В конце мая в правительстве Ростовской области состоялись встреча губернатора региона Василия Голубева и тренера. На ней Бердыев заявил, что покидает желто-синих. Кроме этого, по нашей информации, он поддержал кандидатуру Леонида Кучука, который в итоге стал его преемником в донском клубе.

На следующий день Бердыев провел еще один раунд переговоров с «Рубином», осмотрел инфраструктуру и отправился на финал Лиги чемпионов в Кардифф. Подписание контракта отложили до решения всех вопросов с Хави Грасией — теперь уже бывшим главным тренером казанцев, договор с которым был расторгнут.

8 июня вопросы с неустойкой испанца все-таки уладили, а уже через сутки официальный сайт «Рубина» объявил, что Бердыев вернулся.

КТО ПРИШЕЛ ВМЕСТЕ С БЕРДЫЕВЫМ?

В Казань переехал практически весь тренерский штаб, который работал с Бердыевым в «Ростове». Это Виталий Кафанов, Иван Данильянц, Александр Мацюра, Юри Солано и Якуб Уразсахатов.

Дмитрий Кириченко остался на Дону, а судьба тренера по физической подготовке Хосе Пастора Верчили еще неизвестна. Зато на тренировках «Рубина» можно заметить супругу испанца Аду Назырову — бывший начальник международного отдела «Ростова» уже переводит наставления Бердыева многочисленным испанцам, оставшимся ему в наследство от Грасии.

ЧТО С СОСТАВОМ?

Сразу рубить с плеча и «резать мясо», как когда-то говорил Олег Романцев, Бердыев не стал. Клуб покинули Денис Ткачук, Динияр Билялетдинов, Инал Гетигежев, Владимир Соболев, Алишер Джалилов и Владислав Кулика — у них закончились контракты.

Что касается первого сбора, на него отправился даже форвард Владимир Дядюн, который скоро отпразднует двухлетнюю годовщину своего последнего выхода на поле в официальном матче. В толпе легионеров был замечен и защитник Мамука Кобахидзе, выступавший в прошлом сезоне в «Нефтехимике» на правах аренды.

Чистку новый главный тренер не провел по двум причинам. Первая — шанс проявить себя получит каждый (так было и в «Ростове»). Бердыев умеет мотивировать. При нем даже средние и уже списанные было всеми в утиль футболисты начинали показывать футбол другого уровня и прогрессировать.

Вторая — возможные проблемы с финансовым fair play. В прошлом сезоне «Рубин» потратил слишком много, раздув зарплатную ведомость. Теперь, чтобы усилиться, нужно избавляться от балласта.

Кстати, именно по причине fair play из «Ростова» в «Рубин» перешел пока что только защитник Владимир Гранат. Остальные трансферы заморожены на непонятный срок.

Впереди у нового «Рубина» два сбора, а пока что Бердыев с улыбкой раздает интервью клубному телевидению и по традиции за руки водит игроков по полю, объясняя тактические нюансы. Его мечта исполнилась — он вернулся домой.