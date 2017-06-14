Экс-спортивный директор ПСЖ Клюйверт отказался возглавить тульский ФК «Арсенал»

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По информации голландского издания, Клюйверт получил выгодное предложение со стороны руководства тульского клуба, но он ответил вежливым отказом. Как отмечается, интерес к Клюйверту проявляет также его родной клуб «Аякс», боссы которого предлагают ему возглавить молодежную команду.

Клюйверт занимал пост спортивного директора «ПСЖ» с июля 2016 года до окончания минувшего сезона. Как ранее сообщалось, контракт голландца с парижским клубом был расторгнут в пятницу по обоюдному согласию сторон.