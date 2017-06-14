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14 июня 2017, 16:17 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Экс-спортивный директор ПСЖ Клюйверт отказался возглавить тульский ФК «Арсенал»

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Знаменитый в прошлом футболист сборной Нидерландов Патрик Клюйверт, ранее покинувший пост спортивного директора «Пари Сен-Жермен», отказался от предложения возглавить тульский «Арсенал», сообщает Telegraaf.

<em>МОСКВА 14 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Знаменитый в прошлом футболист сборной Нидерландов <span class=error>Патрик</span> Клюйверт ранее покинувший пост спортивного директора Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> отказался от предложения возглавить тульский Арсенал сообщает Telegraaf. Увеличить
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По информации голландского издания, Клюйверт получил выгодное предложение со стороны руководства тульского клуба, но он ответил вежливым отказом. Как отмечается, интерес к Клюйверту проявляет также его родной клуб «Аякс», боссы которого предлагают ему возглавить молодежную команду.

Клюйверт занимал пост спортивного директора «ПСЖ» с июля 2016 года до окончания минувшего сезона. Как ранее сообщалось, контракт голландца с парижским клубом был расторгнут в пятницу по обоюдному согласию сторон.

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