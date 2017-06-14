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14 июня 2017, 14:47 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Урал» подписал контракт с вратарем Ярославом Годзюром

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Российской футбольной премьер-лиги «Урал» заключил контракт с вратарем Ярославом Годзюром. Об этом ТАСС сообщил пресс- секретарь «Урала» Никита Медведевских.

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«Наш клуб заключил контракт с 32-летнем вратарем Ярославом Годзюром. Это очень опытный голкипер, он долго играл за “Терек” (нынешнее название “Ахмат”), в том числе в основном составе», — сказал Медведевских.

Годзюр выступал за «Ахмат» с 2008 по 2017 год.

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