Тренеры Мальфатти и Д’Урбано подписали контракты с футбольным клубом «Спартак»

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Мальфатти ранее трудился в академии туринского «Ювентуса», а Д’Урбано отвечал за физподготовку спортсменов в сборных Италии по горным лыжам и волейболу. Кроме того, Д’Урбано работал в нескольких футбольных клубах, таких как «Аталанта», «Кальяри» и «Сиена». Сообщается, что оба специалиста уже приступили к работе в московской команде.

Также сообщается, что «Спартак» продлил контракты с тренером Романом Пилипчуком, тренером вратарей Джанлукой Риомми, тренером по физподготовке Хавьером Нойей Сальесом и тренером по реабилитации Диего Мантовани. Сроки соглашений рассчитаны до 31 мая 2018 года.

«Спартак» отправится на первый предсезонный сбор в Австрию 24 июня. В рамках сбора «красно-белые» проведут два контрольных матча — 1 и 7 июля. Первым соперником будет сербский клуб «Вождовац», второй на данный момент еще неизвестен.