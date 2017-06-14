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14 июня 2017, 13:53 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Тренеры Мальфатти и Д’Урбано подписали контракты с футбольным клубом «Спартак»

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Итальянские тренеры Аттила Мальфатти и Джорджо Д’Урбано подписали контракты с моковским футбольным клубом «Спартак», сообщается на официальном сайте «красно-белых».

<em>МОСКВА 14 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Итальянские тренеры <span class=error>Аттила</span> Мальфатти и <span class=error>Джорджо</span> Д'<span class=error>Урбано</span> подписали контракты с <span class=error>моковским</span> футбольным клубом Спартак сообщается на официальном сайте красно-белых. Увеличить
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Мальфатти ранее трудился в академии туринского «Ювентуса», а Д’Урбано отвечал за физподготовку спортсменов в сборных Италии по горным лыжам и волейболу. Кроме того, Д’Урбано работал в нескольких футбольных клубах, таких как «Аталанта», «Кальяри» и «Сиена». Сообщается, что оба специалиста уже приступили к работе в московской команде.

Также сообщается, что «Спартак» продлил контракты с тренером Романом Пилипчуком, тренером вратарей Джанлукой Риомми, тренером по физподготовке Хавьером Нойей Сальесом и тренером по реабилитации Диего Мантовани. Сроки соглашений рассчитаны до 31 мая 2018 года.

«Спартак» отправится на первый предсезонный сбор в Австрию 24 июня. В рамках сбора «красно-белые» проведут два контрольных матча — 1 и 7 июля. Первым соперником будет сербский клуб «Вождовац», второй на данный момент еще неизвестен.

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