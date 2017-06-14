Гамула покинул пост старшего тренера молодежной футбольной команды «Ростов»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В прошедшем сезоне «Ростов» занял 12-е место в чемпионате России среди молодежных команд.

«Я покинул пост главного тренера молодежной команды. Такое решение приняло руководство. У меня никаких обид нет, всему приходит конец, я и так столько лет в клубе. Кто-то рад, кому-то грустно, кому-то все равно», — заявил Гамула.

«Хочется пожелать “Ростову” удачи. Планке, которую поднял Курбан Бекиевич (Бердыев, бывший тренер ростовской команды. — Прим. ТАСС), тяжело соответствовать, но я уверен, что у руководства клуба и Леонида Станиславовича Кучука, пришедшего на место Бердыева, все получится. Хочу выразить слова благодарности всем руководителям, футболистам, персоналу, болельщикам и всем причастным к команде людям», — добавил он.

«Есть ли предложения? Меня только уволили. Могу пойти вагоны разгружать, могу пойти копать. Я же не (Роберто) Манчини (новый главный тренер санкт-петербургского “Зенита”. — Прим. ТАСС) и не Бердыев», — резюмировал собеседник агентства.