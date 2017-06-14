Гамула покинул пост старшего тренера молодежной футбольной команды «Ростов»
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игорь Гамула покинул пост старшего тренера молодежной футбольной команды «Ростов». Об этом специалист сообщил ТАСС.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В прошедшем сезоне «Ростов» занял 12-е место в чемпионате России среди молодежных команд.
«Я покинул пост главного тренера молодежной команды. Такое решение приняло руководство. У меня никаких обид нет, всему приходит конец, я и так столько лет в клубе.
«Хочется пожелать “Ростову” удачи. Планке, которую поднял Курбан Бекиевич (Бердыев, бывший тренер ростовской команды. — Прим. ТАСС), тяжело соответствовать, но я уверен, что у руководства клуба и Леонида Станиславовича Кучука, пришедшего на место Бердыева, все получится. Хочу выразить слова благодарности всем руководителям, футболистам, персоналу, болельщикам и всем причастным к команде людям», — добавил он.
«Есть ли предложения? Меня только уволили. Могу пойти вагоны разгружать, могу пойти копать. Я же не (Роберто) Манчини (новый главный тренер
Гамула работал в «Ростове» с 2011 года. Помимо работы в молодежной команде, он занимал пост
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter