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14 июня 2017, 14:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гамула покинул пост старшего тренера молодежной футбольной команды «Ростов»

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игорь Гамула покинул пост старшего тренера молодежной футбольной команды «Ростов». Об этом специалист сообщил ТАСС.

Специалист заявил что пока у него нет предложений о работе. Увеличить
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В прошедшем сезоне «Ростов» занял 12-е место в чемпионате России среди молодежных команд.

«Я покинул пост главного тренера молодежной команды. Такое решение приняло руководство. У меня никаких обид нет, всему приходит конец, я и так столько лет в клубе. Кто-то рад, кому-то грустно, кому-то все равно», — заявил Гамула.

«Хочется пожелать “Ростову” удачи. Планке, которую поднял Курбан Бекиевич (Бердыев, бывший тренер ростовской команды. — Прим. ТАСС), тяжело соответствовать, но я уверен, что у руководства клуба и Леонида Станиславовича Кучука, пришедшего на место Бердыева, все получится. Хочу выразить слова благодарности всем руководителям, футболистам, персоналу, болельщикам и всем причастным к команде людям», — добавил он.

«Есть ли предложения? Меня только уволили. Могу пойти вагоны разгружать, могу пойти копать. Я же не (Роберто) Манчини (новый главный тренер санкт-петербургского “Зенита”. — Прим. ТАСС) и не Бердыев», — резюмировал собеседник агентства.

Гамула работал в «Ростове» с 2011 года. Помимо работы в молодежной команде, он занимал пост тренера-селекционера, а также был исполняющим обязанности главного тренера первой команды после увольнения Миодрага Божовича и до назначения Бердыева.

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